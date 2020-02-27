В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
Накануне Владимир Путин напомнил, что РФ до сих пор не получила всех полагающихся зарубежных активов Союза.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большинство стран бывшего СССР переоформили на Россию советскую загрансобственность в обмен на выплаты долгов республик.
— В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, она [загрансобственность] была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто, — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь также отметил, что ряд стран не осуществил переоформления, однако конкретные государства он не уточнил.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ выплатила долги всех бывших советских республик, однако до сих пор не получила как правопреемник СССР всех зарубежных активов Союза.