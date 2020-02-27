В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

Накануне Владимир Путин напомнил, что РФ до сих пор не получила всех полагающихся зарубежных активов Союза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большинство стран бывшего СССР переоформили на Россию советскую загрансобственность в обмен на выплаты долгов республик.

— В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, она [загрансобственность] была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь также отметил, что ряд стран не осуществил переоформления, однако конкретные государства он не уточнил.