Этот уличный фотограф всегда оказывается в нужное время в нужном месте: 10 кадров, на которых меняется реальность

Несколько лет назад греческий военный Антимос Нтагас решил попробовать себя в деле, не связанном с его основной профессией

Фото © Instagram / daganth

Как только мужчина вышел на улицу и сделал пару кадров, он понял: это был правильный выбор

Фото © Instagram / daganth

Нтагас был очарован поведением людей, которые даже не подозревали о том, что они "на мушке" у фотографа

Фото © Instagram / daganth

Главной целью творчества Антимоса всегда была погоня за истинной личностью человека в кадре, без заготовленных поз и томных взглядов в камеру

Фото © Instagram / daganth

С каждым новым снимком автор совершенствовал мастерство, добавляя креативности и юмора

Фото © Instagram / daganth

Удачный ракурс, "тот самый" момент — и вот в объектив попал упитанный мужчина, готовый посостязаться с разъярённым быком с граффити

Фото © Instagram / daganth

Наиболее удачными своими работами я считаю те, в которых используется сопоставление. Взаимодействие двух или даже больше несвязанных объектов внутри одного кадра всегда очень интригует Антимос Нтагас

Фото © Instagram / daganth

Автор уверен, что он едва ли потеряет интерес к фотографии, ведь каждая работа — это целая история, что-то совершенно новое, не связанное с предыдущим