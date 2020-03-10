Это вообще законно? 10 фото самых красивых преступниц, которые вскружили голову пользователям Twitter

В "Твиттере" стал популярным аккаунт Mugshawtys, который ведёт 24-летний Джош Джеффри. Парень публикует снимки самых красивых преступниц, сделанные в участках. Рядом с каждой красоткой — подпись о том, какое правонарушение она совершила. При этом зачастую преступницы сами шлют юзеру свои фото, чтобы оказаться у него на странице.

Хранение запрещённых веществ

Фото © Twitter / mugshawtys

Домашнее насилие

Фото © Twitter / mugshawtys

Некоторые преступницы посылают свои фотографии не просто так. Кто-то просит опубликовать вместе с ними ссылку на сбор денег. Так девушки надеются накопить нужную сумму, чтобы власти их выпустили под залог.

Вождение с "приостановленными" водительскими правами

Фото © Twitter / mugshawtys

Убийство

Фото © Twitter / mugshawtys

Однако не все девушки в восторге от того, что их снимки появляются в профиле с такой большой аудиторией, пишет New York Post. "Если кто-то не хочет, чтобы их фотография была в профиле, я удаляю её без вопросов", — рассказал хозяин аккаунта.

Покушение на убийство (слева), вождение в нетрезвом виде

Фото © Twitter / mugshawtys

На аккаунт подписалось уже более 200 тысяч человек, которых завораживает красота преступниц, но пугают их поступки.