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Это вообще законно? 10 фото самых красивых преступниц, которые вскружили голову пользователям Twitter

Внешняя красота не показатель внутренней. Но, глядя на этих девушек, очень сложно поверить, что закон им не писан.

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Фото © Twitter / mugshawtys

В "Твиттере" стал популярным аккаунт Mugshawtys, который ведёт 24-летний Джош Джеффри. Парень публикует снимки самых красивых преступниц, сделанные в участках. Рядом с каждой красоткой — подпись о том, какое правонарушение она совершила. При этом зачастую преступницы сами шлют юзеру свои фото, чтобы оказаться у него на странице.

Хранение запрещённых веществ

Фото © Twitter / mugshawtys

Домашнее насилие

Фото © Twitter / mugshawtys

Некоторые преступницы посылают свои фотографии не просто так. Кто-то просит опубликовать вместе с ними ссылку на сбор денег. Так девушки надеются накопить нужную сумму, чтобы власти их выпустили под залог.

Вождение с "приостановленными" водительскими правами

Фото © Twitter / mugshawtys

Убийство

Фото © Twitter / mugshawtys

Однако не все девушки в восторге от того, что их снимки появляются в профиле с такой большой аудиторией, пишет New York Post. "Если кто-то не хочет, чтобы их фотография была в профиле, я удаляю её без вопросов", — рассказал хозяин аккаунта.

Покушение на убийство (слева), вождение в нетрезвом виде

Фото © Twitter / mugshawtys

На аккаунт подписалось уже более 200 тысяч человек, которых завораживает красота преступниц, но пугают их поступки.

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