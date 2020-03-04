Быстро и прочно. Российские алюминиевые сэндвич-панели стали революцией в строительной сфере

О нехватке жилья и социальных объектов в стране не говорит только ленивый. Дорогие материалы, скорость строительства, а часто и простые бюрократические проволочки приводят к тому, что новых фельдшерских пунктов, поликлиник или школ жителям регионов приходится ждать годами.

В большинстве стран мира эту проблему решили за счёт новой и весьма перспективной технологии — многослойных алюминиевых сэндвич-панелей. Этот материал, утверждают производители, не требует дополнительного утепления и стойкий к перепадам температур. Конструкцию из алюминия можно возвести всего за несколько недель, а служить она будет без малого более 50 лет.

Всё на экспорт?

Фото © Иван Лобанов

Алюминиевые сэндвич-панели не первый год существуют и на российском рынке, только вот их цена зачастую не уступает дереву или даже бетону. Проблема привычная — всё производство сосредоточено за границей. Несмотря на то что Россия является одним из крупнейших производителей алюминия, прокатчиков, которые бы выпустили столь востребованный продукт на рынок, даже по пальцам не удастся пересчитать. Ситуация в этом секторе экономики, отмечают эксперты, схожа с экспортом древесины. Отечественное сырьё отправляют на экспорт, а взамен страна получает мебель в формате "сделай сам" в несколько раз дороже.

Устроить настоящую революцию в этой сфере взялась Алюминиевая ассоциация России, созданная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в декабре 2015 года. Совместно с компанией Isopan они запустили производство алюминиевых сэндвич-панелей отечественного проката. В городе Волжском Волгоградской области открылся завод мощностью 3 000 000 квадратных метров алюминиевых панелей в год.

В настоящий момент потребность внутреннего рынка оценивается в 5000 тонн алюминиевого проката для производства сэндвич-панелей. При этом практически все эти строительные конструкции произведены из европейского алюминиевого проката. Запуск производства в Волгоградской области будет способствовать не просто импортозамещению, а развитию конкуренции, появлению новых продуктов и в конечном счёте укреплению промышленного потенциала страны Дмитрий Рачков Руководитель сектора "Строительство" Алюминиевой ассоциации

Прочен, как металл… но дешевле

Производство панелей в России позволит сократить столь очевидные расходы на транспорт и создаст новые рабочие места. Да и в сравнении с похожими материалами — панелями из стали — эксплуатационные затраты алюминиевых конструкций в 2,5 раза ниже.

Но, главное, новая продукция позволит возводить здания в несколько раз быстрее. Как отмечают в Алюминиевой ассоциации, низкий вес трёхслойных сэндвич-панелей позволяет уменьшить нагрузки на несущие конструкции и фундамент в два раза и облегчает монтаж. Если добавить к этому срок службы алюминиевых конструкций, который составляет примерно 80 лет, то очевидность его использования в строительстве перестаёт вызывать вопросы. Сэндвич-панелям из алюминия не нужна дополнительная отделка, а покрасить их при желании можно в самые необычные цвета. Так что внешняя отделка сможет порадовать и владельцев промышленных ангаров, и тех, кто решит возвести домик на дачном участке.

Последние четыре года спрос на сэндвич-панели остаётся стабильным. Это обусловлено прежде всего такими преимуществами, как надёжность и долговечность, высокие шумоизоляционные свойства и низкое влагопоглощение, а также максимальная степень заводской готовности. Также инновационные решения на основе сэндвич-панелей полностью отвечают эстетическим требованиям заказчика Наталья Мосина Заместитель коммерческого директора "ИЗОПАН РУС"

Экология и чистота

Небоскрёбы из стекла, обрамлённого в алюминиевый профиль, уже стали визитной карточкой мировых столиц, и это неслучайно. Полностью стеклянные стены, или, как говорят специалисты, светопрозрачные фасады, позволяют тратить меньше энергии на освещение и отопление, а значит, существенно сократить выбросы углекислого газа.

Если говорить о сэндвич-панелях, то это не только экологично, но и гигиенично. По словам специалистов, новая продукция будет востребована на объектах с самыми строгими санитарными нормами.

Специальные методы обработки металла позволят с лёгкостью справиться с пылью и грязью. Пищевые производства, животноводческие комплексы, фармацевтические предприятия — вот лишь небольшой список сфер, где может применяться новая технология.

Сэндвич-панели — оптимальный выбор, в частности, для создания помещений для холодильных камер, так как эта продукция отвечает высоким требованиям по теплоизоляции и соответствует принятому классу огнестойкости Тимофей Гришков Инженер ГК "Термокул"

Также идеальным строительным материалом, говорят производители, алюминиевые панели станут для поликлиник, школ и спортивно-оздоровительных комплексов, которые так нужны в регионах. Учитывая стойкость материала даже к экстремальным температурам (от −80 °C до +300 °C), трёхслойная алюминиевая панель станет настоящей находкой как для самых жарких республик, так и для регионов Крайнего Севера.

Фото © Иван Лобанов