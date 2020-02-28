Число заразившихся вирусом CoViD-2019 в Швеции возросло до семи человек

Часть инфицированных "привезли" заболевание из Италии, где коронавирус в настоящее время бушует сильнее всего в Европе.

В Швеции выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом CoViD-2019. Таким образом, в стране стало семь инфицированных. Об этом сообщает Управление здравоохранения страны.

— Ещё у пятерых человек в Швеции был обнаружен CoViD-2019. Речь идёт о трёх лицах в области Вестра-Гёталанд, одном — в Уппсальском регионе и одном — в Стокгольмском регионе, — говорится в сообщении.

Двое заразившихся контактировали с человеком, подцепившим коронавирус в Италии, а один сам там побывал и заразился. Также по одному из заболевших привезли вирус из Германии и Ирана.

Как отмечает медицинское ведомство, риск распространения заболевания в стране довольно высок.