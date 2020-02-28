Число заразившихся вирусом CoViD-2019 в Швеции возросло до семи человек
Часть инфицированных "привезли" заболевание из Италии, где коронавирус в настоящее время бушует сильнее всего в Европе.
В Швеции выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом CoViD-2019. Таким образом, в стране стало семь инфицированных. Об этом сообщает Управление здравоохранения страны.
— Ещё у пятерых человек в Швеции был обнаружен CoViD-2019. Речь идёт о трёх лицах в области Вестра-Гёталанд, одном — в Уппсальском регионе и одном — в Стокгольмском регионе, — говорится в сообщении.
Двое заразившихся контактировали с человеком, подцепившим коронавирус в Италии, а один сам там побывал и заразился. Также по одному из заболевших привезли вирус из Германии и Ирана.
Как отмечает медицинское ведомство, риск распространения заболевания в стране довольно высок.
В настоящее время болезнь стремительно распространяется по Европе. В Германии количество инфицированных достигло 44 человек, а в Италии — 650 человек. Там наблюдается самая тяжёлая для европейских государств ситуация. От болезни в стране уже умерло 17 человек.
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