В Нигерии госпитализировали первого пациента с коронавирусом

Отмечается, что мужчина прибыл в страну из Италии с деловым визитом, однако почувствовал недомогание.

Власти Нигерии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа на территории южного штата Лагос. Об этом сообщает пресс-служба Федерального министерства здравоохранения страны.

— Первый случай CoViD-19 подтверждён в Лагосе. Инфекция была подтверждена вирусологической лабораторией университетской учебной больницы штата, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, заразившимся является гражданин Италии, который приехал в Нигерию 25 февраля из Милана для краткого делового визита. Уже на следующий день у него обострились характерные симптомы, он обратился за помощью к медикам. В настоящий момент он доставлен в больницу в городе Аба.