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Регион
Опубликовано 28 февраля 2020, 06:20

В Нигерии госпитализировали первого пациента с коронавирусом

Отмечается, что мужчина прибыл в страну из Италии с деловым визитом, однако почувствовал недомогание.

Власти Нигерии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа на территории южного штата Лагос. Об этом сообщает пресс-служба Федерального министерства здравоохранения страны.

Первый случай CoViD-19 подтверждён в Лагосе. Инфекция была подтверждена вирусологической лабораторией университетской учебной больницы штата, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, заразившимся является гражданин Италии, который приехал в Нигерию 25 февраля из Милана для краткого делового визита. Уже на следующий день у него обострились характерные симптомы, он обратился за помощью к медикам. В настоящий момент он доставлен в больницу в городе Аба.

Ранее Лайф сообщал, что число заражённых коронавирусом падает в Китае, зато растёт по всему миру.

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Фото © Pixabay

Сергей Тюленин
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