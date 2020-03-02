Пользователи Twitter узнали, какой смысл таит детская потешка "Ладушки-ладушки", и теперь не могут уснуть от страха

Оказалось, что забавная игра для малышей, которую знают все, имеет довольно мрачное значение.

Некоторые литературные произведения для детей могут напугать и взрослого, стоит только в них немного разобраться. Пользовательница thetrollinmoss в "Твиттере" недавно начала обсуждение потешки "Ладушки-ладушки", которое закончилось совсем непредсказуемо. Сначала девушку насторожило то, что по сюжету дети угощаются у бабушки спиртным напитком.

Хм, а как же наша великая скрепа — детская присказка "Ладушки-ладушки"? "Что ели — кашку, что пили — бражку". Это что, бабушка детей спаивала? Не думаю. Что-то странное с этими брагами thetrollinmoss

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В комментариях пользователи стали делиться своим мнением насчёт необычного замечания. Некоторые предположили, что бражкой называли квас, кто-то решил, что раньше считалось обычным делом давать детям алкоголь. Однако более реалистичную и шокирующую версию озучил пользователь letopisi_rus. Оказывается, бабушка мертва, а внуки были у неё на поминках.

Понимаете, тут такое дело, что бабушка из "Ладушек", она того, умерла. А ели кашу и пили брагу у неё на поминках, да. В детский фольклор лучше не углубляться letopisi_rus

Так, по одной из версий, на самом деле стишок рассказывает о смерти, а игра — символический ритуал, имитирующий встречу живых и мёртвых. Юзер letopisi_rus отмечает, что об этой гипотезе писали в том числе Софья Агранович и Евгений Стефанский в книге "Миф в слове: продолжение жизни".

Фото © Twitter / letopisi_rus