Пользователи Twitter узнали, какой смысл таит детская потешка "Ладушки-ладушки", и теперь не могут уснуть от страха
Оказалось, что забавная игра для малышей, которую знают все, имеет довольно мрачное значение.
Некоторые литературные произведения для детей могут напугать и взрослого, стоит только в них немного разобраться. Пользовательница thetrollinmoss в "Твиттере" недавно начала обсуждение потешки "Ладушки-ладушки", которое закончилось совсем непредсказуемо. Сначала девушку насторожило то, что по сюжету дети угощаются у бабушки спиртным напитком.
Хм, а как же наша великая скрепа — детская присказка "Ладушки-ладушки"? "Что ели — кашку, что пили — бражку". Это что, бабушка детей спаивала? Не думаю. Что-то странное с этими брагами
В комментариях пользователи стали делиться своим мнением насчёт необычного замечания. Некоторые предположили, что бражкой называли квас, кто-то решил, что раньше считалось обычным делом давать детям алкоголь. Однако более реалистичную и шокирующую версию озучил пользователь letopisi_rus. Оказывается, бабушка мертва, а внуки были у неё на поминках.
Понимаете, тут такое дело, что бабушка из "Ладушек", она того, умерла. А ели кашу и пили брагу у неё на поминках, да. В детский фольклор лучше не углубляться
Так, по одной из версий, на самом деле стишок рассказывает о смерти, а игра — символический ритуал, имитирующий встречу живых и мёртвых. Юзер letopisi_rus отмечает, что об этой гипотезе писали в том числе Софья Агранович и Евгений Стефанский в книге "Миф в слове: продолжение жизни".
Фото © Twitter / letopisi_rus
Такое объяснение потешки удивило многих. "Моя жизнь уже не будет прежней", "Как мне теперь с детьми в "Ладушки" играть?" — писали ошарашенные пользователи. Однако не всем версия показалась убедительной. При этом letopisi_rus отмечает, что у гипотезы есть довольно серьёзные основания. "Вообще, когда видишь в тексте детской потешки кашу или пиво, это звоночек, а когда там ещё и птицы появляются, это уже трезвон", — написал юзер, добавив, что птицы считались посредниками между миром живых и мёртвых.