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Регион
Опубликовано 28 февраля 2020, 13:53

В Госдуме поддержали поправки о запрете для президента иметь счета за рубежом

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ранее с таким предложением выступил Владимир Путин.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о запрете президенту РФ, руководителям госорганов и главам субъектов России иметь счета и имущество в других странах.

О возможном внесении этой поправки в основной закон государства ранее сообщил глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Позднее президент России Владимир Путин поддержал предложение и заявил, что запрет стоит распространить на всех высших должностных лиц, включая главу страны.

Федеральный закон, запрещающий ряду чиновников иметь иностранные счета, действует в России с 2013 года. Под его действие попадают лица, замещающие госдолжности, руководство Генпрокуратуры, Центробанка, госкорпораций, федеральных органов исполнительной власти, госдолжности субъектов РФ, а также должности федеральной госслужбы. Иностранные счета также запрещено иметь главам городских округов и муниципальных районов, их ближайшим родственникам. Также ограничение распространяется на претендующих на выборные должности кандидатов.

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Анастасия Иванова
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