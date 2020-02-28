В Госдуме поддержали поправки о запрете для президента иметь счета за рубежом

Ранее с таким предложением выступил Владимир Путин.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о запрете президенту РФ, руководителям госорганов и главам субъектов России иметь счета и имущество в других странах.

О возможном внесении этой поправки в основной закон государства ранее сообщил глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Позднее президент России Владимир Путин поддержал предложение и заявил, что запрет стоит распространить на всех высших должностных лиц, включая главу страны.