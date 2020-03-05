Одинокая девушка, сходившая на 398 свиданий, составила топ самых худших, и ей сочувствуют даже официантки в барах

Утро 37-летней Эммы начинается с проверки "Тиндера" и других приложений для знакомств. Она сразу отвечает на сообщения от потенциальных партнёров, а дальше принимается за просмотр новых анкет. Набор требований не так уж и высок: возраст от 26 до 38 лет и достойная работа. А если парень занимается спортом, то британка уже на седьмом небе от счастья. Однако за десять лет она так и не нашла себе бойфренда и решила рассказать о самых неудачных свиданиях, пишет The Sun.
Один спросил, может ли он стать моим рабом, чтобы я водила его на поводке. Я подумала, это шутка, но, увы, нет. Не раз парни просили меня заплатить за всё, утверждая, что у них нет денег. Обычно я не против, но один из них заказал бутылку шампанского за 60 фунтов (≈ 5 тысяч рублей)
Эмма Шутер
Вспоминая сотни неудачных свиданий, Эмма задумывается о том, что ей, должно быть, не везёт в любви. Но чаще всего она просто смеётся над этими странными моментами её жизни. Хотя порой с ней обходятся действительно очень некрасиво. По словам британки, один из парней сказал, что хочет с ней серьёзных отношений, но попросил об одолжении — переспать с его другом.
А ещё один пришёл на свидание с татуировками на лице. Некоторые из них кровоточили. Он сделал их накануне и надеялся, что мне понравится. Другой сказал, что пытается понять, нужно ли ему бросать свою жену, поэтому сейчас проверяет свой "потенциал на рынке знакомств", прежде чем примет окончательное решение
Эмма Шутер
Грустный опыт Эммы у многих вызывает сочувствие. Лучшая подруга брюнетки недавно опубликовала объявление на "Фейсбуке", чтобы помочь ей встретиться с хорошим парнем, пишет The Sun. И даже официантки баров, в которые ходит Шутер, теперь всё время пытаются её с кем-нибудь свести. С такой командой поддержки у девушки точно увеличились шансы стать счастливой.