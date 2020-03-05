Одинокая девушка, сходившая на 398 свиданий, составила топ самых худших, и ей сочувствуют даже официантки в барах

Утро 37-летней Эммы начинается с проверки "Тиндера" и других приложений для знакомств. Она сразу отвечает на сообщения от потенциальных партнёров, а дальше принимается за просмотр новых анкет. Набор требований не так уж и высок: возраст от 26 до 38 лет и достойная работа. А если парень занимается спортом, то британка уже на седьмом небе от счастья. Однако за десять лет она так и не нашла себе бойфренда и решила рассказать о самых неудачных свиданиях, пишет The Sun.

Фото © Instagram / ems_83nutrition

Один спросил, может ли он стать моим рабом, чтобы я водила его на поводке. Я подумала, это шутка, но, увы, нет. Не раз парни просили меня заплатить за всё, утверждая, что у них нет денег. Обычно я не против, но один из них заказал бутылку шампанского за 60 фунтов (≈ 5 тысяч рублей) Эмма Шутер

Фото © Instagram / ems_83nutrition

Вспоминая сотни неудачных свиданий, Эмма задумывается о том, что ей, должно быть, не везёт в любви. Но чаще всего она просто смеётся над этими странными моментами её жизни. Хотя порой с ней обходятся действительно очень некрасиво. По словам британки, один из парней сказал, что хочет с ней серьёзных отношений, но попросил об одолжении — переспать с его другом.

А ещё один пришёл на свидание с татуировками на лице. Некоторые из них кровоточили. Он сделал их накануне и надеялся, что мне понравится. Другой сказал, что пытается понять, нужно ли ему бросать свою жену, поэтому сейчас проверяет свой "потенциал на рынке знакомств", прежде чем примет окончательное решение Эмма Шутер

Фото © Instagram / ems_83nutrition

Грустный опыт Эммы у многих вызывает сочувствие. Лучшая подруга брюнетки недавно опубликовала объявление на "Фейсбуке", чтобы помочь ей встретиться с хорошим парнем, пишет The Sun. И даже официантки баров, в которые ходит Шутер, теперь всё время пытаются её с кем-нибудь свести. С такой командой поддержки у девушки точно увеличились шансы стать счастливой.