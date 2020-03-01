Бодипозитив придумали в СССР. Пышные и сексуальные звёзды советского кино
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Стандарты красоты, навязанные журналами и фешен-показами, начинают отступать. Им на смену идёт бодипозитив — принятие и любовь несовершенного с точки зрения стандартов тела. Пухлые и даже толстые девушки становятся новыми секс-символами. Но, если взглянуть в прошлое, становится понятно, что это уже было в Советском Союзе. Всенародно любимые артистки часто бывали "в теле". Но от этого любовь зрителя к ним лишь крепла.
Наталья Крачковская
Фото © Мосфильм
Одна из самых известных и фактурных артисток советского кино. Впервые прославилась как мадам Грицацуева в экранизации романа "12 стульев", которую снял Леонид Гайдай. Затем она снялась и в других фильмах Гайдая, например, "Иван Васильевич меняет профессию". Образ полной, но уверенной в себе женщины настолько полюбился зрителям, что вскоре Наталья Крачковская стала по-настоящему народной героиней. Во многих советских квартирах висели плакаты с её изображением. А эпизоды с её участием стали самыми любимыми у зрителей.
Наталья Гундарева
Фото © ТАСС / Пахомова Людмила
Звезда "Осеннего марафона", "Зимнего вечера в Гаграх" и других советских хитов Наталья Гундарева не обладала идеальной модельной внешностью. Но её характер и её энергетика буквально пробивали экран и очаровывали всех зрителей. За её игрой миллионы людей не замечали недостатков внешности. Да, впрочем, Наталья Гундарева сама была эталоном красоты СССР — она сама задавала эти стандарты без оглядки на стереотипы и идеальные пропорции. Поэтому миллионы зрителей любят до сих пор и с удовольствием пересматривают фильмы с её участием.
Фаина Раневская
Фото © Wikimedia Commons
Вроде бы сложно восхищаться женщиной, которая низким прокуренным голосом может сказать "пионеры, идите в жопу". Но тем не менее Фаина Раневская была звездой театра и кино. Она снималась не очень часто. В её фильмографии меньше 30 ролей, что очень мало по нынешним меркам. Но каждое появление на экране, даже в самой небольшой эпизодической роли, становилось событием. Её фразы уходили в народ и цитировались. Она была настоящей звездой, и никто не замечал того, что она не является стройной длинноногой красавицей.
В общем, женщин, далёких от модельных стандартов, в советском кино было немало.
Просто эти актрисы смогли полюбить себя и свою внешность, и зрители любили их за талант и умение принимать себя настоящими.
Фото © Мосфильм