На зависть греческим развратникам. Как развлекались в Древнем Вавилоне

Древняя Греция и Древний Рим славились распущенностью нравов. Но даже они считали вавилонян утончёнными ценителями извращений. Библейский пророк Иеремия предсказал гибель Вавилона из-за его порочности. Греческие источники рассказывают многое о половой жизни вавилонского народа, и, разумеется, у вавилонян были сексуальные практики, которые заставили бы современных людей покраснеть. Даже древние греки считали Вавилон распущенной культурой, когда речь заходила о сексуальных нормах.

Священная проституция

Учёные отмечают, что в Вавилонии понятие сексуальности было неотрывно связано с понятием священного, сакрального, поэтому зачастую получались интересные гибриды. Одна из практик — секс с незнакомцами. У вавилонских женщин был такой обряд инициации. Каждая уважающая себя гражданка обязана была хотя бы раз за свою жизнь сходить в храм… чтобы заняться любовью с тем, кого она не знает. Об этом писал греческий историк Геродот. Этот обряд назывался культовой проституцией. Помимо женщин в этой сфере трудились мужчины, и они были обязаны обслуживать представителей обоих полов.

Божественные бордели

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Так в шумерской культуре, которая дала жизнь вавилонской, называли храмы. Они были предназначены для предоставления сексуальных услуг. Любой путник мог там купить себе "женщину на час". Это считалось самым важным духовным опытом. Первый мужчина, бросивший местной служительнице культа монету на колени, имел право с ней переспать. Проституткой могла стать каждая, независимо от её положения в обществе и возраста.

Мастурбация железными стружками

Самоудовлетворение считалось практикой, укрепляющей потенцию. Мужчины также использовали "виагру своего времени", она называлась пуру. Состояла она из смеси масел и мелко растёртых металлических стружек. Считалось, что так обеспечивается наилучший приток крови.

Венчание в постели

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Свадьба — не свадьба, если она не была закреплена в постели. В Вавилоне появился первый свод законов — Кодекс Хаммурапи, в нём и была описана эта процедура. Там было сказано: "Если мужчина забирает женщину в жёны, но не имеет с ней никаких связей или не заключает брачный контракт, эта женщина для него не является женой".

Похотливые божества

Инанна (Иштар) — центральная богиня в вавилонском пантеоне — принимала дары в форме разврата. Считалось, что сексуальные практики, желательно групповые, подпитывают её и обеспечивают ей вечную молодость. Её проводниками в мир простых смертных были специально обученные жрицы. Обратная сторона медали: венерические болезни, процветавшие в Вавилоне, считались наказаниями неблагочестивых людей, презревших божественные законы.

Секс приходит во время еды

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Вавилонские пиры, описанные Геродотом, представляли собой прообраз греческих "симпосиев", но даже греки считали совмещение трапезы с сексом неприемлемым. Иногда кажется, что поглощение пищи и непринуждённая светская беседа вавилонских участников пира были предлогом (и приглашением) к групповому половому акту. Сигналом к началу действа служило обнажение пирующих красоток.

Интим-аукционы

То же самое, что аукционы в современном представлении, только там торговали телом. Женщины садились в круг и по очереди выходили в центр. Тот из мужчин, кто назначал самую высокую цену, получал право обладать ею. В общем-то, так мужья выбирали себе жён.

Пионеры сифилиса

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Считается, что эта болезнь впервые была зафиксирована именно в Вавилоне. Тому свидетельство — глиняные таблички. Кстати, сифилис считался мужской болезнью. Вавилонские медики изобрели своеобразное средство от недуга: в половой орган инфицированного мужчины вводилась бронзовая трубка. Неизвестно, помогала ли она от болезни, но это был большой вклад в медицину, ведь трубка стала прообразом катетера.

Убил любовника жены — умри, убил жену — живи

Несмотря на весь разврат, в Вавилоне супружеская измена считалась преступлением. Каралась она, согласно Кодексу Хаммурапи, своеобразно. Рогоносец должен был связать прелюбодеев одной верёвкой и утопить. Если он хотел пощадить жену — он должен был помиловать и любовника. Если он убивал любовника и спасал изменницу — погибал сам.