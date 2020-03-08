В "Твиттере" стало вирусным видео, на кадрах которого женщина, предположительно из США, безудержно смеётся, пишет Fox News . Что неудивительно, ведь ситуация, в которую она попала, по-настоящему абсурдная. Родительница рассказала на камеру, что с утра была очень сонная и, как обычно, повезла в школу детей. Однако в какой-то момент обернулась — и поняла, что она в машине одна. И не смогла удержаться от смеха.

Я еду в школу без детей! Нужно возвращаться и забирать их. Просто не могу в это поверить. Я забыла своих детей дома

Роликом в том числе поделилась пользовательница torrespriss. И только у неё на странице он набрал более четырёх миллионов просмотров. Зрителей сразу очаровала забывчивая мама. Одни юзеры шутили, что они будут такими же родителями, когда вырастут. Другие просто смеялись над ситуацией. Но многие сошлись на том, что женщина сильно устала и ей срочно нужно отдохнуть от повседневных дел.