Ночной дожор. Пять правил для тех, кто хочет стать стройным

Эксперты медицинского форума рассказали, что любителям ночных походов до холодильника нечего бояться. Но делать это нужно грамотно. Запомните несколько нехитрых правил, которые помогут вам похудеть, не отказываясь от искушения.

Любителям фитнеса и жителям мегаполиса можно всё... почти

Ещё в 2013 году диетологи доказали, что тем, кто занимается спортом во второй половине дня, ночные перекусы не навредят. Есть нужно не перед самым отходом ко сну, а хотя бы за час. И при этом через два-три часа после ужина. Жителям мегаполиса с его ненормированной жизнью перекус даже необходим. Специалисты отмечают, что умеренное количество белка поможет мышцам восстановиться, наладить обмен веществ и улучшить общее состояние здоровья.

Ночной ужин чемпиона

Диетологи рекомендуют: хумус, цельнозерновой хлеб, миндаль, гранатовый сок (не более чем полстакана, иначе это чревато расстройствами желудка), греческий йогурт, нежирный творог, миндаль (не более 15 штук), белое мясо, рыбу (сибас, хек, морской окунь или дорадо). Известная актриса Фаина Раневская шутила: "Хочешь жрать — съешь яблоко. Не хочешь яблоко — не хочешь есть". Диетологи солидарны со звездой — яблоки также полезно есть на ночь.

Приложения для подсчёта калорий

Подспорьем для контроля за калориями будут: My FitnessPal, Fat Secret, Lifesum, YAZIO, Dine4Fit, Easy Fit, СИТ 30, "Калорийка", "Калькулятор калорий", "Худеем вместе", 8 Fit, XBodyBuild. Все эти приложения содержат обширный каталог блюд и продуктов и точное указание калорийности каждого из них. Пользователю осталось только выбрать наиболее подходящий для него интерфейс и способ навигации.

Фото © Shutterstock

Превентивные меры

Диетологи рекомендуют в течение дня выпивать побольше воды. Минимум два литра, если на улице жарко, то больше. Диетолог Люси Габель рекомендует для укрощения ночного голода выпить чашку горячего травяного чая или стакан лимонной воды без сахара. Можно добавить немного мёда, кайенского перца, имбиря и корицы (по вкусу). Вода должна быть немного тёплой.

Тем, кто страдает от нарушения обмена веществ, диетологи рекомендуют посоветоваться со специалистом.