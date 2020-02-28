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Регион
Опубликовано 28 февраля 2020, 23:29

Послам и постпредам РФ могут запретить иметь гражданство другой страны

На данный момент на законодательном уровне такого ограничения нет, однако оно требуется в рамках внесения поправок в конституцию.

Депутаты Госдумы внесли законопроект, по которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем России в международной организации не может стать человек, имеющий гражданство другой страны или вид на жительство за границей. Документ был размещён на сайте электронной базы данных нижней палаты парламента.

Соответственно, гражданин, являющийся Послом/Представителем или кандидатом для назначения на должность Посла/Представителя, должен иметь только российское гражданство, — говорится в тексте документа.

Составление такого законопроекта связано с предложениями внесения поправок в конституцию. Изменения в законе должны наложить ограничения на должностных лиц, имеющих право на постоянное проживание на территории другого государства.

Отмечено также, что исполнение этого закона в случае его принятия не потребует дополнительных расходов из бюджета.

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Фото © ТАСС / Виктор Драчёв

Вера Павлова
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