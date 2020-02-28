Послам и постпредам РФ могут запретить иметь гражданство другой страны

На данный момент на законодательном уровне такого ограничения нет, однако оно требуется в рамках внесения поправок в конституцию.

Депутаты Госдумы внесли законопроект, по которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем России в международной организации не может стать человек, имеющий гражданство другой страны или вид на жительство за границей. Документ был размещён на сайте электронной базы данных нижней палаты парламента.

— Соответственно, гражданин, являющийся Послом/Представителем или кандидатом для назначения на должность Посла/Представителя, должен иметь только российское гражданство, — говорится в тексте документа.

Составление такого законопроекта связано с предложениями внесения поправок в конституцию. Изменения в законе должны наложить ограничения на должностных лиц, имеющих право на постоянное проживание на территории другого государства.