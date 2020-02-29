Камера регистратора сняла взрыв метеорита в небе над Хорватией
Звук от взрыва был слышен во всей северной части страны.
Камера автомобильного регистратора запечатлела падение и взрыв метеорита в небе над Хорватией. Видео опубликовал один из пользователей "Фейсбука".
На кадрах можно увидеть, как болид с огромной скоростью пролетает над населённым пунктом, после чего заметна яркая вспышка.
Согласно сведениям Хорватского астрономического союза, взрыв метеорита произошёл около 10:30 на высоте более 30 км. Звук от взрыва был слышен несколько секунд во всей северной части страны.