Камера регистратора сняла взрыв метеорита в небе над Хорватией

Звук от взрыва был слышен во всей северной части страны.

Камера автомобильного регистратора запечатлела падение и взрыв метеорита в небе над Хорватией. Видео опубликовал один из пользователей "Фейсбука".

На кадрах можно увидеть, как болид с огромной скоростью пролетает над населённым пунктом, после чего заметна яркая вспышка.