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Опубликовано 29 февраля 2020, 10:17

Камера регистратора сняла взрыв метеорита в небе над Хорватией

Звук от взрыва был слышен во всей северной части страны.

Камера автомобильного регистратора запечатлела падение и взрыв метеорита в небе над Хорватией. Видео опубликовал один из пользователей "Фейсбука".

На кадрах можно увидеть, как болид с огромной скоростью пролетает над населённым пунктом, после чего заметна яркая вспышка.

Согласно сведениям Хорватского астрономического союза, взрыв метеорита произошёл около 10:30 на высоте более 30 км. Звук от взрыва был слышен несколько секунд во всей северной части страны.

Астроном снял на видео зрелищный метеор над Уралом
Астроном снял на видео зрелищный метеор над Уралом
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Аннa Харитонова
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