"Стыдно". В Госдуме прокомментировали отказ Украины праздновать 9 Мая

Слова главы МИД Незалежной также оценил Пушков.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Незалежная не собирается праздновать День Победы 9 мая, "заявлением из разряда тех, которые делать стыдно".

— Любой политик должен оставаться человеком, он должен оставаться в адекватной системе координат, когда речь идёт о Великой Победе над фашизмом, которая была достигнута советским народом ценой невероятных жертв. А советский народ — это и русские, и украинцы, и казахи, и молдаване, и все, кто входил в СССР, — приводит слова депутата RT.

Он отметил, что это продолжение деятельности по разрушению национальной памяти, а президент Украины Владимир Зеленский стал заложником политики, "которая навязывается ему узким кругом украинской элиты", не понимающей и не отстаивающей национальные интересы.

Слова Пристайко прокомментировал и председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

— Значит, и Гитлера надо простить — такова логика Пристайко. Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя, — написал он в "Твиттере".

Он отметил, что из слов главы украинского МИД следует, что в Великой Отечественной войне не было "ни правых, ни виноватых".