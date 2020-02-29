Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 февраля 2020, 15:00
19841

Трагически погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

Фото © velorider.ru

Фото © velorider.ru

Он скончался на 61-м году жизни.

Советский велосипедист, чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников погиб, ему было 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР).

Это случилось утром в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом. Следствие идёт почти час, тело ещё не убирали. На месте врачи и президент местной федерации, — сообщил гендиректор ФВСР Юрий Кучерявый.

В ФВСР выразили соболезнования родным и близким погибшего спортсмена.

BannerImage
Анастасия Иванова
  • Новости
  • СССР
  • Утраты
  • Спорт
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar