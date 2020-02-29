Трагически погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

Он скончался на 61-м году жизни.

Советский велосипедист, чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников погиб, ему было 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР).

— Это случилось утром в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом. Следствие идёт почти час, тело ещё не убирали. На месте врачи и президент местной федерации, — сообщил гендиректор ФВСР Юрий Кучерявый.