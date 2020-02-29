Житель Воронежа отправился в Замбию, чтобы помочь другу в социальном футбольном проекте для детей

На поездку он заработал, проводя семейные и личные фотосессии.

Видео © LIFE

Фотограф из Воронежа Анатолий Боев отправился в Замбию к своему другу Иосифу Тимченко, чтобы помочь в социальном проекте по футболу для детей. Там ребята строят стадион и обучают местных малышей игре. Боев рассказал Лайфу, что поездка вызвала у него смешанные чувства.

— Есть очень разные люди в Замбии: которые готовы принимать помощь и которые не готовы... Есть люди, которые цепляются за любую тростиночку и стараются выкарабкаться из всего того, что у них там происходит, — поделился впечатлениями Анатолий.

По словам Боева, в Замбии очень любят футбол, а ребята знают имена футболистов, клубы различных стран и разбираются в этом виде спорта, вероятно, лучше, чем в России.

Деньги на поездку житель Воронежа заработал благодаря своему таланту фотографа. Боев проводил личные и семейные фотосессии, продавал пресеты и мастер-классы. Но и в Замбии Анатолий не расстался с камерой: он делал фотографии для проекта друга.