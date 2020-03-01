Во время плавания на рыболовном траулере "Атлантик" россиянин почувствовал себя плохо, а вскоре у него парализовало левую часть тела.

Один из членов экипажа российского рыболовного траулера во время плавания в районе Мальвинских (Фолклендских) островов пережил инсульт, и его состояние начало стремительно ухудшаться. Чтобы спасти жизнь моряку, капитан корабля запросил сигнал о помощи, на который откликнулся ВМФ Аргентины и Чили. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на почётного консула на Огненной Земле Юрия Андрущака.

— Мы получили заключение судового доктора, из которого следует, что пациент находится в тяжёлом состоянии. Начала повышаться температура, что свидетельствует о первой стадии пневмонии, которая обычно переходит в отёк мозга, — приводит его слова агентство.

По его словам, речь идёт о 62-летнем трал-мастере судна "Атлантик", который почувствовал себя плохо, а затем у него отказали левая рука и нога.

Максимов отмечает, что первоначально сигнал с просьбой о помощи был направлен Аргентине, которая ближе всего к месту бедствия, однако те не смогли предоставить необходимую для эвакуации технику и обратились к чилийским коллегам.