Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2020, 15:19

"Такого ещё не было". Команду Слуцкого случайно отвезли не на тот стадион

"Рубин" едва не опоздал на матч против "Тамбова".

Дебют Леонида Слуцкого в казанском "Рубине" едва не сорвался из-за нелепой случайности. Водитель клубного автобуса не смог сразу найти стадион в Нижнем Новгороде, на котором свои матчи проводит "Тамбов". В итоге казанцы так долго катались по городу, что едва не опоздали на матч, потому что сначала приехали не на ту арену.

Хороший город, много новых и старых зданий, новые микрорайоны увидели. Насладился видами. Я, конечно, был в Нижнем Новгороде, но чтобы нас 50 минут возили на автобусе по городу перед игрой такого ещё не было, — прокомментировал ситуацию Леонид Слуцкий.

В матче "Тамбов" — "Рубин" пока ничья — 0:0, идёт второй тайм.

BannerImage

Фото © Twitter / fcrk

Дмитрий Садылко
  • Новости
  • ФК Рубин
  • Леонид Слуцкий
  • рпл
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar