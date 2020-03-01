"Такого ещё не было". Команду Слуцкого случайно отвезли не на тот стадион

"Рубин" едва не опоздал на матч против "Тамбова".

Дебют Леонида Слуцкого в казанском "Рубине" едва не сорвался из-за нелепой случайности. Водитель клубного автобуса не смог сразу найти стадион в Нижнем Новгороде, на котором свои матчи проводит "Тамбов". В итоге казанцы так долго катались по городу, что едва не опоздали на матч, потому что сначала приехали не на ту арену.

— Хороший город, много новых и старых зданий, новые микрорайоны увидели. Насладился видами. Я, конечно, был в Нижнем Новгороде, но чтобы нас 50 минут возили на автобусе по городу перед игрой — такого ещё не было, — прокомментировал ситуацию Леонид Слуцкий.