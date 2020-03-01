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Регион
Опубликовано 1 марта 2020, 23:25
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В Шотландии зафиксировали первый случай коронавируса

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Пациент прибыл из Северной Италии.

Первый случай коронавируса зафиксирован в Шотландии. Об этом сообщает правительство этой части Великобритании.

Отмечается, что заболевший прибыл из Северной Италии. Сейчас выясняется, с кем он контактировал по прибытии. При этом власти подчёркивают, что люди на улице и в магазине вряд ли могли заразиться. В опасности находятся те, кто состоял в личном контакте с инфицированным или более 15 минут пребывал в двух метрах от него.

Тем временем число жертв коронавируса в Италии возросло до 21.

Напомним, ранее ещё один человек заразился коронавирусом в Белоруссии. Таким образом, всего в стране с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано три человека.

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Никита Никонов
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