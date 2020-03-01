В Шотландии зафиксировали первый случай коронавируса

Отмечается, что заболевший прибыл из Северной Италии. Сейчас выясняется, с кем он контактировал по прибытии. При этом власти подчёркивают, что люди на улице и в магазине вряд ли могли заразиться. В опасности находятся те, кто состоял в личном контакте с инфицированным или более 15 минут пребывал в двух метрах от него.