В Шотландии зафиксировали первый случай коронавируса
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Пациент прибыл из Северной Италии.
Первый случай коронавируса зафиксирован в Шотландии. Об этом сообщает правительство этой части Великобритании.
Отмечается, что заболевший прибыл из Северной Италии. Сейчас выясняется, с кем он контактировал по прибытии. При этом власти подчёркивают, что люди на улице и в магазине вряд ли могли заразиться. В опасности находятся те, кто состоял в личном контакте с инфицированным или более 15 минут пребывал в двух метрах от него.
Тем временем число жертв коронавируса в Италии возросло до 21.
Напомним, ранее ещё один человек заразился коронавирусом в Белоруссии. Таким образом, всего в стране с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано три человека.