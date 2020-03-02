КНДР провела запуск неопознанного объекта

Это первый такой запуск в текущем году.

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Пуски были произведены недалеко от города Вонсан.

Отмечается, что это первый подобный запуск в 2020 году. В последний раз КНДР осуществляла такие пуски 28 ноября 2019 года.