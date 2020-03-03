Увидеть Коломну и отпраздновать: огненные проводы зимы

Ещё в поезде пассажиров начали развлекать потешные "масленичные" музыканты в русских народных костюмах — они играли на гармони, пели частушки и отплясывали со всей широтой русской души. Это позволило быстро зарядиться отличным настроением! Блины также начали пробовать ещё в поезде — всех пассажиров заботливо угощали организаторы тура.

— Такой формат экскурсий — это замечательная возможность отправиться в интереснейшие места, находящиеся в области. Так, например, Коломна — это один из древнейших городов Подмосковья и самых красивых уголков старины в регионе. Поэтому туристы получили удивительную возможность красочно проводить Масленицу по всем канонам русской культуры. И заодно (словно сквозь столетия) пронеслись в путешествие от Средних веков до советских времён, — рассказали в Центральной ППК, организаторе тура.

Фото © LIFE

Туристов шумного "масленичного" поезда на перроне встречает гид. Далее — экскурсия по уютным улочкам, на которых расположены дворянские и купеческие особняки, легендарные монастыри, башни, соборы. Всё это — под увлекательные местные байки и легенды.

Так, например, одна из самых известных историй, ассоциирующихся с коломенским калачом, связана с выражением "дойти до ручки". В старину калач для удобства держали за специальную ручку. Есть её было не принято, поэтому просто выбрасывали. Бедняки такие выброшенные ручки подбирали и доедали с удовольствием — так и появилось выражение "дойти до ручки". После того как гости отведали горячих хрустящих калачей, дорога ведёт в музей пастилы.

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— В музее нас проводили в подземную кладовую и яблочное плодохранилище, после чего мы на специальном мастер-классе сами делали конфеты из пастилы по старинному рецепту. Ещё нам устроили очень познавательную и вкусную дегустацию различных видов пастилы, которую мы запивали чаем с бергамотом, — поделился своими впечатлениями с Лайфом Антон Фёдоров, который приехал в Коломну с супругой.

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Апогеем празднования Масленицы по традиции стало сжигание чучела из соломы на площади. Местные жители и гости праздника заворожённо смотрели на полыхающую фигуру и выкрикивали: "Зима, уходи! Весна, приходи!"

Фото © LIFE

Фото © LIFE

— Это было потрясающе, очень весело! А как Масленицу сжигали… она такая большая! — продолжает турист Антон. — Прокатились мы отлично. Понравилось, что нас начали развлекать уже в электричке. Нам дали блинчики, и мы все вместе пели частушки. Ещё рад, что на ярмарочной площади мне удалось походить на ходулях.

Ещё один турист— Александр Левин — рассказал, что поехал на Масленицу потому, что совершенно случайно увидел объявление на одном из сайтов.

— Меня заинтересовала поездка на "масленичном" поезде. Прочитав объявление, я решил, что проведу первое марта интересно — поеду проводить зиму. Билет стоил чуть более двух тысяч рублей, и в него было включено абсолютно всё, даже экскурсии. Это очень интересный вариант с транспортом на железной дороге, также я остался впечатлён от фабрики пастилы и Коломенского кремля, — подытожил Александр, отметив и профессионализм экскурсовода.

Фото © LIFE

Пресс-секретарь АО "Центральная ППК" Софья Попова рассказала журналисту Лайфа о том, какие туристические направления пользуются особым успехом и что ещё ожидает любителей внутреннего туризма в ближайшем будущем.





— Коломна — одно из самых популярных направлений. В 2019 году было продано более восьми тысяч билетов. И 50% из них — билеты именно по этому направлению. В честь праздника на один день мы сделали экспресс-поезд, направляющийся в сторону Коломны из Москвы, "масленичным". Каждого пассажира ждали подарочные пакеты с угощением.

Маршруты в Коломну производятся на регулярной основе. Кстати, в тройку популярнейших направлений входят также города Истра и Рязань. А учитывая, что в каждом вагоне есть Wi-Fi, можно смотреть фильмы или слушать аудиогиды, также созданные ЦППК для особо увлечённых путешественников.

Фото © LIFE

— Аудиогиды — также важнейшая часть наших туристических поездок. Они разрабатываются историками специально для нас, их можно скачивать бесплатно, после чего прослушивать в рамках экскурсии или самостоятельно, — пояснила Софья Попова.

Путешествовать по Подмосковью можно не только в составе экскурсионной группы, но и самостоятельно. Для этого есть специальная карта Travel card. Это абонемент на путешествие, в который входят билеты на электричку, экскурсии, билеты в музеи и на выставки, участие в мастер-классах, получение скидок и так далее. Стоимость карты зависит от количества доступных опций. На выбор сегодня предлагают несколько программ: поездки по святым местам, семейные мастер-классы и исторические туры.

Организовать путешествие легко: всё, что нужно, — это обратиться в туристско-информационный центр на площади Ярославского вокзала или выбрать любой понравившийся тур на сайте Центральной ППК.