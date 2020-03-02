В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за приучение детей к веганству
Сейчас родители, кормящие детей исключительно растительными продуктами, отвечают за свои действия только в случае смерти ребёнка.
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко c просьбой ввести уголовную и административную ответственность за приучение детей к веганству. Об этом сообщает NEWS.ru.
— Прошу Вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность внесения дополнений в Уголовный и Административный кодексы РФ соответствующих статей, устанавливающих ответственность за насильственное кормление малолетних детей несоответствующей пищей, способной привести к тяжёлым заболеваниям и смерти, — говорится в тексте обращения.
По мнению Милонова, недостаточное количество белка в результате такого питания может привести к истощению и нервным расстройствам. Депутат подчеркнул, что на сегодняшний момент родители-веганы привлекаются к ответственности только в случае смерти ребёнка.
Ранее Лайф рассказывал про многодетную семью веганов из США, которая заморила голодом годовалого сына. Всех своих детей они кормили исключительно растительной пищей.