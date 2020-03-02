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Опубликовано 2 марта 2020, 12:21
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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за приучение детей к веганству

Сейчас родители, кормящие детей исключительно растительными продуктами, отвечают за свои действия только в случае смерти ребёнка.

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко c просьбой ввести уголовную и административную ответственность за приучение детей к веганству. Об этом сообщает NEWS.ru.

Прошу Вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность внесения дополнений в Уголовный и Административный кодексы РФ соответствующих статей, устанавливающих ответственность за насильственное кормление малолетних детей несоответствующей пищей, способной привести к тяжёлым заболеваниям и смерти, — говорится в тексте обращения.

По мнению Милонова, недостаточное количество белка в результате такого питания может привести к истощению и нервным расстройствам. Депутат подчеркнул, что на сегодняшний момент родители-веганы привлекаются к ответственности только в случае смерти ребёнка.

Ранее Лайф рассказывал про многодетную семью веганов из США, которая заморила голодом годовалого сына. Всех своих детей они кормили исключительно растительной пищей.

Родителей-веганов судят за то, что своими диетами искалечили годовалую дочь
Родителей-веганов судят за то, что своими диетами искалечили годовалую дочь
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Анастасия Иванова
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