В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за приучение детей к веганству

Сейчас родители, кормящие детей исключительно растительными продуктами, отвечают за свои действия только в случае смерти ребёнка.

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко c просьбой ввести уголовную и административную ответственность за приучение детей к веганству. Об этом сообщает NEWS.ru.

— Прошу Вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность внесения дополнений в Уголовный и Административный кодексы РФ соответствующих статей, устанавливающих ответственность за насильственное кормление малолетних детей несоответствующей пищей, способной привести к тяжёлым заболеваниям и смерти, — говорится в тексте обращения.

По мнению Милонова, недостаточное количество белка в результате такого питания может привести к истощению и нервным расстройствам. Депутат подчеркнул, что на сегодняшний момент родители-веганы привлекаются к ответственности только в случае смерти ребёнка.