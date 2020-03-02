Песков прокомментировал слухи о том, что думский список ЕР может возглавить Путин

Никаких решений на этот счёт не принималось, заявили в Кремле.

Никаких решений о том, что Владимир Путин может возглавить партию "Единая Россия", не принималось. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию газеты "Коммерсант".

— Никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет, поэтому пока об этом говорить преждевременно, — указал представитель Кремля.