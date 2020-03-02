Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 марта 2020, 12:54

Песков прокомментировал слухи о том, что думский список ЕР может возглавить Путин

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Никаких решений на этот счёт не принималось, заявили в Кремле.

Никаких решений о том, что Владимир Путин может возглавить партию "Единая Россия", не принималось. Об этом

заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию газеты "Коммерсант".

Никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет, поэтому пока об этом говорить преждевременно, — указал представитель Кремля.

Напомним, что, по данным газеты, Владимир Путин может возглавить списки "Единой России" на выборах в Госдуму, как это было в 2007 году. При этом издание ссылается на источники, но официальной информации на этот счёт не поступало.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Единая Россия
  • Путин
  • Госдума
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar