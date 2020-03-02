Песков прокомментировал слухи о том, что думский список ЕР может возглавить Путин
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Никаких решений на этот счёт не принималось, заявили в Кремле.
Никаких решений о том, что Владимир Путин может возглавить партию "Единая Россия", не принималось. Об этом
заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию газеты "Коммерсант".
— Никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет, поэтому пока об этом говорить преждевременно, — указал представитель Кремля.
Напомним, что, по данным газеты, Владимир Путин может возглавить списки "Единой России" на выборах в Госдуму, как это было в 2007 году. При этом издание ссылается на источники, но официальной информации на этот счёт не поступало.