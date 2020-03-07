Хамфри Ян из Сан-Франциско, США, — консультант по электронной коммерции. Своими познаниями в финансовой сфере он решил поделиться в TikTok и не прогадал. Блогер говорит, что, глядя на сухие цифры в отчётах, сложно понять, насколько огромными суммами владеют корпорации и бизнесмены. И, чтобы эти числа перестали быть абстрактными, Ян решил их визуализировать. Одно зерно риса он принял за 100 тысяч долларов. Так, миллион — десять рисинок, а миллиард — 10 000 зёрен.

Видео © Tiktok / humphreytalks

Стоит посмотреть на гору риса, обозначающую миллиард долларов, — становится понятно: сумма более чем приличная. А ведь есть люди, которые обладают десятками миллиардов. Например, глава компании Amazon Джефф Безос. Он один из богатейших людей на земле. Состояние бизнесмена на момент создания видео составляло 122 миллиарда долларов, пишет Buzzfeed. Чтобы это показать, парню пришлось ехать в супермаркет за двумя дополнительными мешками.

Видео © Tiktok / humphreytalks

Блогер взвесил горсть зёрен, обозначающую миллиард, — получилось 215 граммов. Затем высчитал, сколько в рисовом эквиваленте должно весить состояние миллиардера. Спустя пару часов работы появилась настоящая гора риса — 26,2 кг! На пользователей эксперимент тиктокера произвёл большое впечатление. Ролики быстро разлетелись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение. Кто-то начал размышлять о неравноправии. Другие просто поблагодарили Хамфри за то, что он открыл им глаза на мир.

Одно рисовое зерно, обозначающее 100 000 долларов, перевернуло всю мою жизнь. Люблю такое scratchyplant

Честно говоря, это полностью отражает всё несовершенство нашего мира Пользователь Tiktok

Как с помощью одного рисового зёрнышка можно изменить жизнь или накормить сотни людей beautifulmj69