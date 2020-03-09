Никаких Ok Google. Honor View 30 Pro: флагман, к которому надо привыкнуть

Новинка, выпущенная специально для России, может озадачить отсутствием многих знакомых приложений. Но без паники: это вопрос двух минут.

В общем-то, совсем не обязательно было так уж радикально переводить Mobile World Congress в формат онлайн-трансляций. Но в случае с Honor это можно понять: раз сам генеральный директор Huawei Ричард Юй предстал в Барселоне с экрана, то и представители, так сказать, дочернего бренда решили как-то соответствовать начальству. Пожалуй, получилась скорее "кривая" трансляция, то есть выступления были подозрительно аккуратны для прямой. Но, собственно, какая разница?

Фото © LIFE / Адель Романенкова

Мало того что новые продукты Honor ещё никто не видел — многие не увидят их вообще. К примеру, смартфон Honor 9X Pro выпущен исключительно для европейского рынка. И наоборот: Honor View 30 Pro — только для России. И Китая, естественно. Правда, молодой человек в своём онлайн-видео произнёс: …Russia and more. То есть для России "и других стран". Но это, очевидно, просто так сказано, на всякий случай, ибо о каких-то конкретных планах продавать смартфон где-либо за пределами РФ на сегодняшний день не сообщается. На презентации даже не упомянули о цене. Но пресс-служба всегда выручит: стоимость гаджета 36 990 рублей. То есть вдвое дороже 9X Pro — тот будут продавать за 249 евро, или 17 тысяч рублей.

За почти 37 тысяч российских рублей отечественный пользователь эксклюзивно получает приятную тяжесть, а именно 206 граммов флагманского девайса в металлическом корпусе с матовой стеклянной крышкой. Основной цвет — "голубой океан". В последнее время такой оттенок стал весьма трендовым. В России будет ещё "полночный чёрный".

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Лоток для сим-карты (вернее, для двух Nano-SIM) находится внизу слева, рядом с USB-входом. А вот вместилище для внешней карты памяти можете не искать, его нет. А зачем? Есть 8 Гбайт оперативки и в придачу ещё 256 Гбайт на встроенном накопителе, так что можно ни в чём себе не отказывать и при этом не утруждать себя лишними манипуляциями. Отсутствует и вход для обыкновенных проводных наушников. Видимо, посчитали, что это атавизм.

Тройная камера сзади по последней моде несколько выпирает. Надо сказать, это не всем нравится, и чехол, который, кстати, имеется в комплекте, компенсирует это лишь отчасти. Два передних селфи-глаза расположены прямо на дисплее — к удовольствию тех, кого раздражают "капельки", и к неудовольствию тех, кого раздражает всё. Из кнопок имеются только основная (включение) и регулировка громкости. Примечательно, что основная выполняет также функцию сканера отпечатка пальца. Удобнее всего разблокировать гаджет большим пальцем правой руки, который перед началом работы весьма тщательно сканируется, то есть новому владельцу придётся какое-то время покорно прикладывать палец так и эдак до формирования полноценного "портрета". Зато "разлочивает" потом мгновенно, автору за несколько дней тестирования ни разу не пришлось увидеть безобразие под названием "Совпадения не найдены".

Фото © LIFE / Татьяна Руденко 1 / 6

Экран 6,57 дюйма с разрешением 2400 х 1080 за рамки не выходит, в этом смысле за трендами гнаться не стали. Во всяком случае, меньше случайных касаний. Есть нарекания по поводу того, что дисплей IPS, а не AMOLED, как сейчас модно в данном сегменте. Хотя на самом деле по эффектности и чёткости картинки, по нашему скромному мнению, всё вполне на уровне.

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Хочется, конечно, отметить скорость работы: с десяток приложений установились моментально, то есть за какие-то секунды. Внутри новейший чип Kirin 990 с поддержкой 5G и прогрессивной жидкостной системой охлаждения. Впрочем, c 5G вендор в России явно поторопился, так что придётся жить с 4G. Аккумулятор ёмкостью 4100 мАч заряжается, как заявлено, до 80% за 45 минут. У нас получилось 50% за 30 минут. С беспроводной зарядкой дела идут, как и можно ожидать, несколько медленнее: в районе 30% за целый час. Кстати, есть обратный charge, то есть можно от телефона подпитывать другие гаджеты.

Фото © LIFE

Операционная система Magic UI 3.0.1 на базе Android 10 — это уже знакомая история с журнальным стилем вёрстки, оформлением в спокойных тонах, тёмной темой и возможностью ответить на сообщение прямо на "шторке" уведомлений.

Фото © LIFE / Адель Романенкова

Наверное, самый большой прикол в том, что тут нет гугл-сервисов от слова "вообще". Huawei представила собственный аналог Playmarket — AppGallery. В ассортименте не найдёшь Telegram и WhatsApp, есть Viber и "ВКонтакте". Трогательно, что на презентации вендор продемонстрировал знание о существовании портала "Госуслуги". Однако на практике выясняется, что поиск этого приложения не выдаёт, предлагает только "Госуслуги Москвы". Кстати, Life.ru присутствует, но не открывается. Возможно, это вопросы к нашим технарям, хотя не факт, ибо на других смартфонах с Лайфом нормально.

А вообще говоря, при необходимости всю эту "безгугловую" систему можно хакнуть буквально за пару минут, чтобы получить привычный набор сервисов.

И, наконец, самое главное: тройная камера — основная на 40 Мп, 12-мегапиксельный широкоугольник (109 градусов) и телефото на 8 Мп с трёхкратным зумом. Режим макросъёмки позволяет сфокусироваться на расстоянии от четырёх сантиметров. Автофокус лазерный. Детализацию и цветопередачу дополнительно улучшает технология объединения четырёх пикселей в один на матрице.

Фото на основную камеру (40 Мп). Фото © LIFE / Адель Романенкова

Макросъёмка. Фото © LIFE / Адель Романенкова

Фото, сделанное широкоугольной камерой (109 градусов). Фото © LIFE / Адель Романенкова

Оптическая стабилизация на видео работает даже не в трёх осях, а в пяти, за счёт этого стало ещё меньше дрожания, резких движений и прочего. А ещё есть фишка съёмки видео на две камеры одновременно: одна берёт более общий план, вторая покрупнее.

Видео © LIFE

В целом характеристики можно считать довольно привлекательными за такую цену, поскольку у конкурентов подобные штуки заметно дороже. Стоит насторожиться, к примеру, компании Samsung с её S20 за 70 тысяч рублей. Можно было бы подумать, что это приманка ради "перекрещивания" аудитории в новую веру — веру в то, что без "Гугла" тоже хорошо. Но ведь мы уже поняли, что не так просто заставить людей изменить своим привычкам.