В ПФР рассказали, когда маткапитал начнут начислять автоматически

ПФР будет составлять списки на основании данных государственной системы ЗАГС.

С 15 апреля 2020 года семьям, в которых родился ребёнок, будет автоматически назначаться материнский капитал. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

— С 15 апреля мы должны как ПФР в проактивном режиме формировать право на материнский семейный капитал, то есть фактически это без заявления на основании данных государственной системы ЗАГС — такая подготовительная работа сейчас идёт, — сказал Топилин журналистам и уточнил, что Минтруд готовит соответствующие постановления.

Он напомнил, что новые условия программы маткапитала касаются семей, в которых первый ребёнок и последующие родились с 1 января 2020 года. Такие родители могут не дожидаться 15 апреля и самостоятельно обращаться за выплатой.