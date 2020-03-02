В ПФР рассказали, когда маткапитал начнут начислять автоматически
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ПФР будет составлять списки на основании данных государственной системы ЗАГС.
С 15 апреля 2020 года семьям, в которых родился ребёнок, будет автоматически назначаться материнский капитал. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
— С 15 апреля мы должны как ПФР в проактивном режиме формировать право на материнский семейный капитал, то есть фактически это без заявления на основании данных государственной системы ЗАГС — такая подготовительная работа сейчас идёт, — сказал Топилин журналистам и уточнил, что Минтруд готовит соответствующие постановления.
Он напомнил, что новые условия программы маткапитала касаются семей, в которых первый ребёнок и последующие родились с 1 января 2020 года. Такие родители могут не дожидаться 15 апреля и самостоятельно обращаться за выплатой.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала и её продлении до 31 декабря 2026 года. Теперь при рождении (или усыновлении) первого ребёнка семья получит сертификат на 466 617 рублей, за последующих — по 616 617 рублей.