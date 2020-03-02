Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в конституции
Как отметил спикер нижней палаты парламента, срок приёма поправок к законопроекту продлеваться не будет.
Более 300 поправок к законопроекту о внесении изменений в конституцию направил президент России Владимир Путин в Госдуму. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
— Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах. Часть поправок звучали на встречах с инициативной группой. Поправок более 300, — сказал Володин перед заседанием Совета Госдумы.
Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Ранее российский лидер одобрил предложенную дату проведения голосования — оно состоится 22 апреля.
Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный