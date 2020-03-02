Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в конституции

Как отметил спикер нижней палаты парламента, срок приёма поправок к законопроекту продлеваться не будет.

Более 300 поправок к законопроекту о внесении изменений в конституцию направил президент России Владимир Путин в Госдуму. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах. Часть поправок звучали на встречах с инициативной группой. Поправок более 300, — сказал Володин перед заседанием Совета Госдумы.