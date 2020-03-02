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Регион
Опубликовано 2 марта 2020, 16:41

Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в конституции

Как отметил спикер нижней палаты парламента, срок приёма поправок к законопроекту продлеваться не будет.

Более 300 поправок к законопроекту о внесении изменений в конституцию направил президент России Владимир Путин в Госдуму. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах. Часть поправок звучали на встречах с инициативной группой. Поправок более 300, — сказал Володин перед заседанием Совета Госдумы.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Ранее российский лидер одобрил предложенную дату проведения голосования — оно состоится 22 апреля.

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Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Алексей Гладких
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