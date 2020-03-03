Коронавирус топит акции. Что делать, если вы вложились в рынок бумаг

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 28 февраля, российские индексы начали стремительно падать. Так, по данным Мосбиржи, фондовый индекс РТС упал более чем на 7%, а индекс самой Мосбиржи опустился больше чем на 5%. Эксперты связывают обвал российских фондовых рынков с резким ослаблением рубля и падением мировых цен на нефть.

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев говорит, что распространение коронавируса за пределами Китая привело к панической реакции на мировых фондовых площадках. Особенно сильно досталось активам развивающихся стран. Это связано с тем, что инвесторам приходится избавляться от них, чтобы увеличить запас наличных и не допустить принудительного закрытия позиций по более надёжным инструментам из развитых стран. В частности, по тем же американским акциям.

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— Не думаю, что падение продлится долгое время. Тренд на замедление роста числа заражённых в Китае уже задан, тогда как другие крупные экономики — США, ЕС, Япония — восприняли угрозу распространения максимально серьёзно и вряд ли допустят ухудшение ситуации. В такие моменты всегда стоит иметь запасы наличных средств, чтобы приобрести самые привлекательные активы "по скидке", — полагает Арсений Дадашев.

Что делать инвесторам?

В настоящее время инвесторам стоит рассмотреть сырьевые компании, считает Арсений Дадашев. Инвесторы могут заработать не только на росте котировок, но и на отличных дивидендных выплатах.

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— Например, спрос на палладий активно растёт по мере увеличения выпуска электроавтомобилей, и по итогам 2020 года его дефицит может составить 900 тыс. унций, что, конечно же, крайне положительно скажется как на его рыночной цене, так и на прибыли компании, — отметил эксперт.

А вот куда инвестировать надо с осторожностью, так это в акции ретейлеров. По словам Арсения Дадашева, они вряд ли будут расти из-за низкого роста зарплат россиян и экономии на продуктах.

Как правильно инвестировать?

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский рекомендует присмотреться к бумагам, которые значительно просели. У акций компаний, которые приобретаются, должен быть растущий и финансово устойчивый бизнес.

— Растущий бизнес или нет, можно понять, проанализировав показатель выручки, объёма продаж и активов. Если все они растут, то бизнес продолжает расширяться. Также стоит обращать внимание на показатель рентабельности собственного капитала (ROE). Чем он выше, тем привлекательней компания. Помимо этого, у компании должна быть низкая долговая нагрузка. Её можно проанализировать по показателю D/E (отношение долга к собственному капиталу). Чем ниже это отношение, тем лучше. Это ключевые показатели, на которые стоит обращать внимание. Однако ими список, конечно, не ограничивается, — рассказал Иван Капустянский.

Можно также купить в портфель акции компаний, которые традиционно платят высокие дивиденды и из года в год повышают их. По словам эксперта, для этого необходимо проанализировать историческую дивидендную доходность и посмотреть среднегодовой темп её роста (CAGR). Чем лучше динамика, тем выше будет доходность в будущем.