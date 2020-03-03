Этих знойных девушек часто принимают за сестёр, но есть один нюанс: это мать и дочь

Соня — мама двоих детей, визажистка и лайф-коуч, которой нередко приходится выслушивать комплименты. Ведь её до сих пор принимают за молодую девушку. Стоит ирландке выйти на прогулку со своей 21-летней дочерью Рене, как тут же найдётся кто-то, кто спросит, не двойняшки ли они. И правда, глядя на этих двух представительниц прекрасного пола, вряд ли у кого-то закрадётся мысль о том, что у них такая большая разница в возрасте.

Фото © Twitter / ScottishSun

40-летняя Соня — это та потрясающая блондинка на фотографии сверху. Визажистке нравится видеть реакции людей, когда она рассказывает, что на самом деле у "сестричек" разница в 19 лет. Конечно, потом приходится отвечать и на вопросы об источнике вечной молодости. Блондинка рассказывает, что оставаться в форме ей помогает её работа.

Мне нравится поддерживать себя в форме, поэтому я хожу в зал три раза в неделю. Каждый день занимаюсь йогой и медитацией. А ещё я работаю с молодыми девушками, и это очень помогает Соня Магнье

Фото © Twitter / whats_new_2day

Конечно, только спортом и духовными практиками дело не ограничивается. Соня считает, что внимание к собственной коже — тоже важный пункт. Чтобы поддерживать лицо в идеальном состоянии, женщина пользуется только дорогой уходовой косметикой и регулярно ходит на процедуры, например, с использованием микроигл. Также вечно юная мама рассказала, что дочка помогает ей подбирать стильную одежду и в целом у красавиц хорошие гены.

Тем не менее я искренне верю, что хорошая кожа зависит от образа жизни, правильного питания и количества воды, которое вы выпиваете Соня Магнье

Фото © Twitter / ScottishSun

Соня молода не только лицом, но и душой. Благодаря этому у неё идеальные отношения со своей дочерью. Девушки рассказывают, что они самые настоящие подружки. Много гуляют вместе, шутят, обсуждают парней. Однако ночные клубы уже перестали быть такими притягательными. Вместо них она предпочитает провести время дома в спокойной обстановке.

Я уже достаточно натусилась, когда мне было двадцать с лишним. Теперь я лучше посижу дома и использую выходные по максимуму — слишком много воскресений было потрачено впустую Соня Магнье