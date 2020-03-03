В Венеции нашли самый древний меч в мире

Древнейший в мире меч находится в Италии, и ему около пяти тысяч лет, пишет Daily Mail. Сообщается, что артефакт много лет хранится на острове Святого Лазаря в Венеции, однако до сих пор никто не знал о его истинном возрасте. На этом острове расположен монастырь армянского католического ордена мхитаристов. Это один из мировых центров армянской культуры.

Меч лежал в коллекции, посвящённой традициям Средних веков. Недавно экспозицию осмотрела студентка Университета Ка Фоскари Виттория Далл-Армеллина, которая изучает историю древнего оружия Ближнего Востока. Именно она заметила, что внешний вид артефакта не соответствует заявленной эпохе и он скорее похож на древние образцы, которые ей уже доводилось исследовать. Девушка сравнила меч с найденными среди руин города Арслантепе в Турции. По мнению учёных, это поселение существовало в III–IV тысячелетии до нашей эры.

Химический анализ меча показал, что он сделан из мышьяковой бронзы — сплава меди и мышьяка. Надо сказать, такой материал считается самым первым видом бронзы в истории металлургии. На экспонате нет никаких украшений и надписей. Сейчас эксперты пытаются установить, использовался ли он в бою или был церемониальным предметом. Есть версия, что меч изготовили специально для похорон умершего воина и предали земле вместе с ним.

В любом случае у учёных есть основания датировать экспонат приблизительно 3000 годом до нашей эры. По мнению исследователей, он даже старше мечей из Арслантепе. Известно, что его тоже привезли в Италию из Турции. Исследователи полагают, что это произошло во второй половине XIX века. На это указывает записка, вместе с которой его привезли. В ней говорится об известном этнологе, армяноведе Гевонде Алишане, который родился в Стамбуле (тогда Константинополе) и переехал в Венецию незадолго до своей смерти в 1901 году.