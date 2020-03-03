Почему американцам понадобился свой закон Яровой

Так называемый закон Яровой, обязывающий операторов связи хранить в течение месяца весь пользовательский трафик: голосовые и текстовые сообщения, телефонные переговоры, аудио и видеозаписи, картинки и так далее, принятый осенью 2018 года, стал тогда же объектом самой остервенелой критики со стороны отечественной либеральной публики. К ней охотно подключилась западная общественность, заговорившая о нарушении права граждан на конфиденциальность и неприкосновенность личных данных. Ярость, вызванная этим правовым актом, может быть, и была бы отчасти оправдана, если бы речь не шла о поставленных государством задачах. А речь идёт в первую очередь о противодействии терроризму. Хранящиеся данные в случае необходимости должны быть переданы спецслужбам для проверки и проведения расследования.

Россия стала страной, где во время двух чеченских войн террор приобрёл невиданные масштабы: подрывы жилых многоэтажек, самоподрывы шахидов в аэропортах, на рынках, захват больницы в Будённовске, школы в Беслане, театрального центра в Москве. И эта угроза, несмотря на то что сегодня она кажется купированной силами правоохранителей, не исчезла совсем. Вирус терроризма невозможно уничтожить полностью. Будучи уничтожен на поверхности, он уходит в подполье, чтобы в какой-то момент, набравшись сил, снова выбраться наружу. Связано это с тем, что сторонники радикальных действий, считающие, что средства террора для переделки мира являются наиболее эффективными и оправданными, были, есть и будут. ФСБ регулярно отчитывается о раскрытии очередных ячеек, готовивших теракт.

И, помня о трагических последствиях действий террористов, надо понимать, что наличие площадок в Интернете, которые сквозным шифрованием, используемым как операторами, так и средствами пользования, смартфонами к примеру, даёт возможность преступникам бесконтрольно обмениваться информацией и разрабатывать террористические операции, — это недопустимая ситуация, которую и призван лишить права на существование закон Яровой. Есть и другие виды преступности, которые до поры до времени ощущали себя в Сети очень комфортно: торговля наркотиками, детская проституция и порнография и многое другое.

Закону предрекали полный крах из-за стоимости серверов, которые придётся покупать операторам для хранения информации, из-за отказа крупнейших мировых компаний — таких как Apple, Telegram и Facebook — перестать использовать практику сквозного шифрования. Действительно, трудностей при его реализации оказалось множество, однако можно сказать, что, несмотря на все негативные прогнозы, он потихоньку набирает силу.

А Запад, подключившийся к кампании травли российских законодателей, похоже, очень быстро понял, что в Интернете не должно быть зон, свободных от возможности контроля. Похожий закон принят в Австралии и Германии. Возможно, что и в Америке введут точно такие же правила. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что отсутствие доступа у правоохранительных органов к чатам и сайтам, владельцы которых похищают детей для съёмок порнографии, склоняют подростков к употреблению наркотиков и проституции, а также продают женщин в рабство, недопустимо. Сенаторы Линдси Грэм, считающий iPhone "убежищем для преступников", и Ричард Блументал вместе со своими командами создают новый законопроект об "устранении оскорбительного и безудержного пренебрежения интерактивными технологиями".

Есть множество технических сложностей, связанных с отказом от практики сквозного шифрования, но они принципиально преодолимы. Компаниям придётся хранить ключи на своих серверах, мониторить приватные сообщения и разработать бэкдоры с ключами дешифровки для Агентства национальной безопасности (АНБ), ФБР и других правительственных организаций. Всё это возможно, хотя уже сейчас американский законопроект стал объектом столь же яростной критики, как и закон Яровой. Тем не менее шансов на его принятие достаточно. Кстати, против сквозного шифрования выступает и президент Трамп.

Российский правовой акт считается одним из самых жёстких сводов ограничительных норм в мире, однако американцы вполне могут Россию перещеголять, поскольку у них уже действует принятый после терактов 11 сентября 2001 года Патриотический акт, дающий спецслужбам беспрецедентные права для контроля за каналами коммуникации как внутри страны, так и за её пределами. Кстати, отечественные либералы не усматривают в действиях американских силовых структур ничего предосудительного, поскольку Америка, по их мнению, защищает правильный порядок, а Россия стоит на страже чертогов зла.