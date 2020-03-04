Пиратство в Интернете почти уничтожили. Как это повлияло на онлайн-кинотеатры

Прибыль онлайн-кинотеатров увеличилась почти в полтора раза, а пиратский контент находить всё труднее. Процесс просмотра фильмов, сериалов и прямых трансляций изменился. Вот что на это повлияло.

Что происходит?

Российский рынок видеосервисов стремительно растёт. В первой половине 2019 года их доходы выросли на 44,3% по сравнению с тем же периодом в 2018 году и составили 10,6 миллиарда рублей, сообщает аналитическая компания Telecom Daily. В 2018 году сегмент менее стремительно, но развивался — в первой половине того года по сравнению с тем же периодом 2017 года рынок вырос на 32%. По итогам всего 2019 года ожидается, что онлайн-кинотеатры заработают около 21,5 миллиарда рублей.

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Важно, что сегмент видеосервисов плотно занят российскими компаниями. Их более десяти: в списке находятся ivi, Okko, Amediateka, "Кинопоиск" и другие. Для сравнения: в Европе наиболее популярны пять сервисов, из которых основные — американские Netflix и Amazon. В этом плане Россия менее зависима от иностранных компаний.

Почему официальные видеосервисы так популярны?

Генеральный директор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин видит две причины успеха онлайн-кинотеатров в России — борьба с пиратством и развитие smart TV. Кликнуть на фильм и купить его в официальном видеосервисе проще, чем часами искать пиратскую ссылку и терпеть рекламу. А smart TV занимают лидирующую долю в структуре выручки легальных видеосервисов. Устройство максимально подходит для просмотра контента.

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Главный редактор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков говорит, что люди хотят смотреть то, что им хочется, а не то, что им дают, поэтому онлайн-кинотеатры доминируют над телеканалами. Над пиратством, по мнению Кускова, видеосервисы берут верх потому, что люди готовы платить за качественный контент. Три года назад платная модель начала превалировать над условно бесплатной, сейчас тренд развивается.

Как регулируется работа онлайн-кинотеатров?

В сегменте видеосервисов прежде всего известны два закона — об онлайн-кинотеатрах и о пиратстве. Согласно первому, Роскомнадзор должен вести учёт аудиовизуальных сервисов, ежедневная аудитория которых превышает 100 тысяч человек. По второму, сайт, содержащий нелицензионный контент, может быть заблокирован по требованию правообладателя.

— Закон об онлайн-кинотеатрах — спящая норма, пока что не применяющаяся. Пока оценить его влияние на рынок довольно сложно, — рассказал Лайфу Алексей Бырдин.

Работа официальных видеосервисов слабо контролируется законодательством. Гораздо жёстче меры против сайтов с нелицензионным контентом.

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— Антипиратские меры — те инструменты, которые правообладатели стабильно применяют. В том числе за счёт них наши пользователи начинают смотреть контент легально, — говорит Алексей Бырдин.

— Закон об онлайн-кинотеатрах содержит ограничения для иностранных игроков на присутствие на российском рынке. Это серьёзное ограничение. Это калька закона 2014 года об ограничении иностранного владения в СМИ. Поэтому в России среди телеканалов в основном российские. Если это зарубежные бренды, то их локальные филиалы принадлежат российским компаниям, — продолжает эксперт.

Денис Кусков считает, что влиятельность законодательства в сегменте видеосервисов незначительная.

— Человек сам должен выбирать, что ему смотреть. Если ему удобнее смотреть на "Нетфликсе", пусть смотрит на "Нетфликсе". Если ему нравится ivi или Okko, пусть смотрит там, — говорит эксперт.

Кроме того, занять доминирующее положение в этом сегменте почти невозможно. У пользователей установлено по два и больше видеосервисов. Тем не менее контролировать работу иностранных приложений нужно.

— Обязательное условие — присутствие юридического лица в стране. Как у Google и Apple, например. У Netflix его нет, — сказал главный редактор Telecom Daily.

Что дальше?

Видеосервисы — перспективный, ещё не до конца развившийся сегмент. Рынок может вырасти ещё в два-три раза.

По словам Алексея Бырдина, основным трендом на ближайшие несколько лет будет экосистема. Чем больше сервисов у компании заявлено в одном сегменте, тем выше лояльность пользователей ко всей корзине целиком.