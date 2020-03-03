Лайк от смерти. Как блогеры зарабатывают подписчиков ценой жизни

Блогеры постоянно совершают необдуманные поступки, чтобы привлечь внимание и стать популярнее. Часть из них оборачивается неудачей, в худшем случае — летальным исходом. Это семь поступков, которые не стоит совершать никому.

Оказывается, сухой лёд может убить

В ходе празднования дня рождения девушки-блогера Катерины Диденко один из участников вечеринки забросил в воду сухой лёд. После этого три человека отравились и погибли, один из них — муж девушки.

Погибшего мужа блогерши при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно (переписка Валентина Диденко с продавцом оказалась в распоряжении Лайфа). Тем не менее легкомысленное обращение с купленным веществом привело к летальному исходу.

При выбросе сухого льда в бассейн произошёл физический процесс испарения углекислого газа под действием тёплой воды. Углекислый газ не имеет цвета и запаха. Почувствовать ничего было нельзя. Трое человек задохнулись.

Осторожнее с оружием

Видеоблогеры Монализа Перес и Педро Руиз собирались снять вирусное видео. Педро предложил своей беременной жене выстрелить прямо ему в грудь через толстую книгу. По словам мужчины, он много раз так делал, пуля ни разу не проходила насквозь. На этот раз прошла: Монолита согласилась на пранк, выстрелила и пуля попала в Руиса.

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Мужчина скончался до приезда скорой. Девушке дали полгода тюрьмы, и следующие десять лет после инцидента она будет находиться под надзором полиции.

Осторожнее со змеями

Россиянин Арслан Валеев вёл канал на YouTube "Частный экзотариум", где рассказывал о змеях. Он профессионально работал с пресмыкающимися. В сентябре 2017 года Арслан запустил необычный стрим — он голыми руками пытался переложить опасную змею черную мамбу из террариума в контейнер, и она укусила его. Укус оказался смертелен. Осознав неизбежность летального исхода, герпетолог записал прощальное видео.

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Не празднуйте победы в онлайн-играх сильно

Российский стример World of Tanks Сергей Аксёнов погиб, празднуя победный матч. Он отметил достижение, приняв большую дозу алкоголя. Встав, он упал на стеклянный шкаф и стеклом повредил сонную артерию.

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Некоторые стримы Аксёнова набирали по 500 тысяч просмотров. Геймер говорил, что мечтает достигнуть результата в 50% побед.

Не сидите долго за компьютером

В середине 2010-х годов на сервисе Twitch стримеры устраивали марафоны, вели трансляцию без перерыва в течение долгого времени. Например, суток. Естественно, челленджи не всегда заканчивались хорошо, бывали даже случаи с летальным исходом.

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Американский стример по World of Tanks Брайан PoShYbRiD Вигнеаулт умер на 23-м часу во время суточного марафона на "Твиче". 20 февраля в 3:30 утра он отошёл от компьютера покурить и с тех пор не появлялся в объективе веб-камеры. Модераторы решили, что он уснул, однако с аккаунта игрока полицейский сообщил о его смерти.

Не снимайте людей без их разрешения. Им может не понравиться

Кирилл VjLink Зырянов — дотер (геймер Dota 2), ведёт ютуб-канал и стримит на различных платформах. С Зыряновым можно сделать отдельную подборку: он плохо играет в "Доту", а прославился дичью на стримах. Самый известный эпизод — выбитые зубы в прямом эфире, получивший недостойно мало внимания момент с парикмахершей.

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Кирилл нанял парикмахершу на дом. В процессе стрижки она назвала своё имя, и зрители быстро её вычислили, узнали номер телефона и начали звонить. Девушка растерялась и ушла из квартиры стримера, даже не закончив стрижку. После этого к Зырянову пришёл её муж и избил его. Выяснилось, что зрители по телефону оскорбляли девушку.

Поосторожнее с культурным наследием, особенно в восточных странах

Пранкер Виталий Здоровецкий пять дней провёл в тюрьме Египта после того, как сделал фото на вершине одной из пирамид Гизы. Блогер забрался на неё, но не учёл, что египтяне очень трепетно относятся к памятникам истории.

В своих сториз блогер опубликовал снимки, где он забирается на пирамиду, а за ним лезет охранник. По словам Здоровецкого, он уже бывал в тюрьмах, и египетская — его худший опыт. Тем не менее россиянин сказал, что не жалеет о поступке.