Браконьеры на снегоходах убили шесть лосей и должны ответить за это

Преследовать снегоходы браконьеров егерь Зеленцов не смог — снег вязкий, скорости разные, но узнал в одном из возможных убийц лосей местного жителя. Остальное — дело техники. Подтянулись другие сотрудники охотхозяйства и полиции и направились по следам снегоходов. Через несколько километров обнаружили застрявшие в буреломе сани с тушей лося. Неподалёку нашли ещё несколько лосиных тел, разделанных накануне. Это были три самки, две — с эмбрионами. Эти жуткие фото сделаны в феврале прошлого года.

Фото предоставлено источником Лайфа 1 / 4

После объявления плана "Перехват" в погоне за браконьерами участвовал и патруль ДПС, но догнать вооружённых людей на снегоходах полицейские не смогли — завязли в снегу. Спустя год за это преступление перед природой так никто и не ответил. В подобных случаях закон бывает не слишком строг.

Суд да дело

Всего браконьеры застрелили шесть животных. Сумма причинённого ущерба — без малого два миллиона рублей. Следственное управление СК России по Ленобласти возбудило уголовное дело по признакам части 2 статьи 258 УК РФ — "Незаконная охота, если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб". Наказание — штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото предоставлено источником Лайфа

История браконьерского убийства лосей стала для района громкой. Ещё до возбуждения дела злоумышленники успели замести некоторые следы и обеспечить себе подобие алиби. Возможно, под давлением отказался от своих показаний и уволился егерь, который первым увидел браконьеров. Но в итоге полиции удалось установить всех причастных к преступлению. При обысках у них изъяли целый арсенал огнестрельного оружия и крупные суммы денег. Само охотхозяйство активно содействовало расследованию. Оно завершено, материалы переданы в суд. Можно надеяться, что правосудие восторжествует.

Слишком большая охота

Охотничий клуб "Свирь", на территории которого развернулась эта типичная для России браконьерская история, раскинулся на территории почти в 60 тысяч га. Предприятие коммерческое, но всё же пошло на увеличение штата егерей и закупку для них современных средств передвижения, чтобы хоть как-то соревноваться в оснащении с браконьерами, которые зачастую люди небедные и влиятельные. Для лучшего контроля охотничий клуб закупил ещё и квадрокоптеры, а также фотоловушки, но всё перечисленное — сверх тех норм, что положены по договору аренды.

Фото предоставлено источником Лайфа

Но речь о коммерческом охотхозяйстве, причём о таком, где и с браконьерами борются, и об арендованной территории заботятся как следует. А в целом проблему егеря видят в том, что в России сейчас слишком мало охотинспекторов и оснащение их оставляет желать лучшего. Законы соответствующие есть, но следить за их исполнением некому. Что и даёт браконьерам возможность развернуться.