В метеорите нашли белок инопланетного происхождения

Учёные из США впервые обнаружили внеземной белок. О своём открытии они написали в научной работе, опубликованной на arxiv.org. Сообщается, что исследователи проанализировали химический состав метеорита Acfer 086. Он упал в Алжире в 1990 году и относится к распространённому типу богатых углеродом метеоритов — углистым хондритам. Учёные использовали метод масс-спектрометрии — ионизировали атомы веществ из образца.

Выяснилось, что в нём содержится глицин — аминокислота, которая входит в состав многих белков и других органических соединений. Кроме того, удалось установить, что в метеорите он образует связь с железом и литием. Авторы исследования назвали необычное вещество гемолитином. Компьютерное моделирование показало, что изначально этот космический глицин был частью более сложного органического вещества, как полагают учёные, белка.

Они подчеркнули, что на инопланетное происхождение гемолитина указывает его изотопный состав: в нём такое количество дейтерия (тяжёлого водорода), какое в земной природе не встречается, и при этом соответствует долгопериодическим кометам, то есть таким, которые совершают один оборот более чем за две сотни лет.

Стоит упомянуть, что, по мнению учёных всего мира, метеориту Acfer 086 примерно 4,6 миллиарда лет. Это значит, что он возник в те времена, когда Солнечная система только начала формироваться. Земля тогда представляла собой раскалённый шар в протопланетном газопылевом диске, который постоянно бомбардировали падающие на него глыбы.