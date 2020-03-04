Опасность анонимности. Как в разных странах идентифицируют пользователей сотовой связи

Оценивая угрозу, исходящую от анонимности, многие страны встали на путь массовой деанонимизации пользователей мобильной сети. Первыми привязку сим-карты к личности гражданина применили, как ни странно, в государстве не с авторитарной формой власти. Ещё в 2003 году сим-карты перестали бесконтрольно распространяться в Германии, Швейцарии и Бразилии. С тех пор многие другие страны стали верифицировать покупателей сим-карт.

В зависимости от региона правила приобретения сим-карты разнятся. Где-то, как и в России, просят паспорт. А в Таиланде, например, с 2017 года приходится ещё и сканы отпечатков пальцев сдавать. Известно как минимум об одном проекте , который подразумевает использование системы распознавания лиц. Он, кстати, из Германии, к которой мы ещё вернёмся.

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В 2019 году GSMA выпустила регулярный отчёт о состоянии мобильной связи в мире. В одном из его разделов написано, что на начало года более 140 стран мира имели законодательные акты, обязывающие операторов так или иначе регистрировать пользователей мобильной связи. Практически во всём мире, кроме Северной Америки, сегодня невозможно купить GSM-маячок без регистрации. Применение различных систем верификации абонентов стало международным трендом.

Закрепление имён и лиц конкретных людей за номерами телефонов продиктовано не только противодействием терроризму. Финансовая безопасность граждан тоже от этого зависит. В регламенте ЕС 4.1AMLD написано : "Точная идентификация и проверка данных физических и юридических лиц имеет важное значение для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма". Принимая во внимание это постановление, с 2012 года все участники Европейского союза постепенно модернизируют правила регистрации сим-карт — они становятся строже. Например, во Франции, Чехии и Бельгии проверка всех документов и последующая активация сим-карты может затянуться до двух суток. Но получить идентификатор — полбеды. Надо ещё иметь счёт в местном банке, чтобы получить доступ к выгодному тарифу. В Испании же без паспорта можно легально приобрести коноплю, а доступ к услугам местных операторов сотовой связи — нет. В Германии телеком-гиганты идентифицируют клиентов посредством контрольного видеозвонка.

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К слову, о деньгах. В Африке плохо развит банкинг, но развёрнута неплохая телекоммуникационная инфраструктура. Со временем телефоны там заменили банковские карты. В не самых благополучных районах Африки люди часто оплачивают покупки, перечисляя друг другу деньги с мобильного баланса. При этом распространение сим-карт там до недавних пор никак не контролировалось. Как следствие, некоторое время назад Кения считалась одним из главных пунктов по отмыванию денег наркоторговцев со всего мира. Благо сегодня контроль за GSM-маячками в странах Восточной Африки начал образовываться. Ряд тамошних государств приняли законы об обязательной регистрации или перерегистрации абонентов. Эта мера должна помочь сократить число неизвестных владельцев симок. Принимаемые меры были направлены также и на сдерживание терроризма в регионе.

Совсем новым трендом на рынке телекома является количественное ограничение сим-карт на одного человека. Так, в Сингапуре абонент может зарегистрировать на себя не более трёх номеров, в Индии — не более девяти, в Пакистане — до пяти. Весной прошлого года и Танзания планировала ввести лимит. Главным мотивом является борьба с киберпреступностью.

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В пакистанском городе Пешаваре в 2014 году случился теракт: девять боевиков расстреляли в школе более 100 человек в возрасте от 10 до 18 лет. Преступление было организовано при помощи незарегистрированных сим-карт и телефонов. С тех пор в Пакистане в принципе не работают "левые" сим-карты. Даже старые для восстановления работоспособности приходится перерегистрировать. Операторы успешно завершили биометрическую проверку сим-карт уже к середине 2015 года. Результатом такой чистки стало отключение 26 млн GSM-маячков. При том что "чистых" пользователей мобильной связи на тот момент в стране было около 130 млн.

Разные страны проводят массовую аутентификацию разными способами. Где-то, как в России, хранение сведений об абонентах поручают операторам. В других странах полученные от абонентов сведения верифицируются через государственные базы данных или вовсе передаются для процедуры непосредственно госорганам. Да и средства аутентификации, повторимся, варьируются: где-то хватит и паспорта, а в другом месте придётся оставлять отпечатки пальцев или цифровой слепок лица.

Отчасти такие процедуры кажутся несколько неудобными. Однако подождать и поднапрячься приходится только раз. После, возможно, муторной регистрации помимо безопасности каждый гражданин получает целый ряд побочных бонусов: упрощённый доступ к банковским услугам, государственным и не только.

Во многих странах аутентификация прикрепляется к целому набору государственных и коммерческих услуг. Эти меры не только обеспечивают людям комфорт, но и помогают бороться с преступлениями и правонарушениями. А если этот тренд уже получил мировое признание, независимо от подходов и механизмов идентификации, то и Россия не станет от него отставать. Не исключено, что скоро и у нас тоже появится регистрация сим-карт "по лицу". Известно, что в прошлом году "Ростелеком" приступил к разработке необходимой системы.