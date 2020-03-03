Возможный организатор убийства Листьева живёт в Москве, не скрываясь. Лайф нашёл легальный бизнес у того, кого считают бригадиром киллеров

К 25-летию со дня убийства Владислава Листьева авторы фильмов, вышедших к этой трагической дате, призвали глав Следственного комитета и Генпрокуратуры возобновить расследование. Лайф рассказывает историю человека, которого генеральный прокурор середины 90-х Юрий Скуратов с экрана почти открыто назвал организатором убийства. А многие нити преступления ведут к действующему сенатору Российской Федерации как к заказчику убийства.

Рождение основной версии

Впервые в публичном пространстве имя предполагаемого организатора убийства возникает в 1996 году. На него вышли грузинские спецслужбы в ходе операции по борьбе с военизированной группировкой "Мхедриони" (в переводе — всадники или рыцари. — Прим. ред.). Банда, попавшая в разработку, прославилась чрезмерным насилием, перевозкой наркотиков и похищениями людей ради выкупа. Боевики готовили покушение и на президента Грузии. Во время оперативных мероприятий в квартире одного из террористов в Тбилиси обнаружили человека, которого по каким-то причинам стали проверять на причастность к смерти Влада Листьева. В итоге местные спецслужбы сообщили российским коллегам, что задержанный ими организовал убийство российского телеведущего — нашёл и подготовил киллеров и дал сигнал к действию. Таинственного фигуранта передали России, поместили в "Лефортово". Впоследствии он был осуждён по другой статье и получил 3,5 года лишения свободы за изнасилование.

У подъезда дома, в котором жил и трагически погиб Владислав Листьев, сразу после убийства. Фото © ТАСС / Панов Станислав

Официально имя потенциального организатора убийства так и не назвали. Но через несколько месяцев газета "Комсомольская правда" сообщила, что в редакцию подбросили компьютерную дискету с материалами дела. Там говорилось, что задержанного в Грузии зовут Игорь Дашдамиров и он якобы входил в Солнцевскую ОПГ. Также утверждалось, что Листьева, возможно, заказал авторитетный предприниматель, которого называли лидером Солнцевских, — Сергей Михайлов (Михась). Мотивом убийства по той версии послужило недовольство банды политикой нового гендиректора ОРТ Владислава Листьева, отказавшегося от услуг компании GMS ("Глобал Медиа Системз"), которая якобы ежемесячно обеспечивала бандитам несколько миллионов долларов.

Отрабатывая бизнес-версию (убийство из-за рекламных доходов), на причастность к преступлению также допрашивали (на тот момент ещё бизнесменов) ныне покойного Бориса Березовского и ныне сенатора Сергея Лисовского. На него указывает одна из версий, озвученная в интервью экс-генерального прокурора Юрия Скуратова.

В единственном интервью в 98-м Игорь Дашдамиров утверждал, что непричастен к убийству Листьева. По его словам, силовики ждали, что он обвинит Михайлова (лидера Солнцевских). Дашдамиров, по данным СМИ, относился к бригаде авторитета Алексея Петрова по прозвищу Дурень, чей отряд входил в Солнцевскую ОПГ. Тот, в свою очередь, якобы начинал криминальную карьеру ещё в 1970-х годах вместе с Михасем.

Предположительно, члены Солнцевской ОПГ. Фото © VK / Andrey Petrov

Примерно в этот же период появляется фото, на котором якобы представлены члены Солнцевской ОПГ. Лайф должен отметить, что эту фотографию часто используют СМИ, чтобы проиллюстрировать рассказы об этой или других группировках, а также о "братках" из 90-х. Иногда даже утверждается, что на этом фото есть сам Дашдамиров или кто-то из близких ему людей. Но ни одного изображения Игоря Дашдамирова СМИ не публиковали.

Из подозреваемых в убийстве, отсидев за изнасилование, в бизнесмены

В середине 90-х Дашдамиров с родственниками учредил несколько фирм для оптовой торговли и грузоперевозок. Кажется, большинство из них реальной деятельности не вели. Об этом может говорить тот факт, что они были оформлены по месту массовой регистрации. К примеру, по адресу фирмы ООО "Контор", принадлежащей Дашдамировым, значилось ещё 750 других компаний. К тому же в базе данных "СПАРК-Интерфакс" отсутствуют данные финансовой отчётности этих фирм, а их адреса признаны недостоверными.

Впрочем, реальный бизнес у Дашдамировых тоже имелся — зарегистрированное в 1993 году ЗАО "Ганджа" занималось резкой, обработкой и отделкой камня для памятников. В 2010 году фирма получила участок в 100 квадратных метров (кадастровая стоимость — 450 тыс. руб.) на крупнейшем кладбище Москвы — Хованском. Журналист "Медузы" Иван Голунов упомянул об этой территории в своём расследовании, указывая, что Дашдамирову на Хованском принадлежали две торговые точки (всего их там 35). Помимо земли для захоронения на Хованке фирма Дашдамирова получила в пользование участок в шесть соток в садоводческом товариществе "Дары природы" в районе Тёплого стана стоимостью 2,8 млн руб.

Инцидент на Хованском кладбище. Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

Фирма Дашдамирова официально зарабатывала немного — около полумиллиона рублей в год. В 2017-м она прекратила деятельность. Это произошло вскоре после массовой разборки с перестрелкой с участием 200 человек — выходцев из Средней Азии и уроженцев Северного Кавказа. Трое тогда погибли, десятки были ранены. Перестрелку связывали с попыткой одной из криминальных группировок обложить "данью" сотрудников кладбища. Как раз в это время столичная мэрия подала иски к фирме Дашдамирова, потребовав освободить занимаемые участки на Хованке и СНТ "Дары природы". В суде выяснилось, что бизнесмены работали на кладбище, не оформив документы. При этом операции по счетам компании прекратились только к концу 2019 года.

Судя по многим признакам, сегодня в жизни у Игоря Дашдамирова всё неплохо. За ним числится автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Номера на престижном внедорожнике непростые — серии ВМР 77. Они встречаются на балансе органов МВД и спецслужб. На специализированных интернет-форумах пишут, что серия пользуется хорошим спросом, купить можно, но цена будет совсем не бюджетная — порядка полумиллиона рублей. Предполагаемая супруга Дашдамирова, согласно открытым базам данных, ездит на шведском автомобиле "Вольво", купленном на самом старте продаж модели. Обе квартиры Дашдамировых располагаются как раз в районе Солнцева.

Внедорожник Дашдамирова. Фото © AVinfoBot

Его фамилия снова звучит публично на многомиллионную аудиторию, но есть ли достаточно доказательств того, что именно Дашдамиров был организатором убийства Листьева? Странным кажется и его спокойное возвращение в Москву. В 90-е обычно после убийств важные свидетели пропадали.

Все знают, кто убил Влада Листьева

Бывший генпрокурор Скуратов в недавнем интервью журналисту Пивоварову назвал версию о причастности к убийству бандитов Солнцевской ОПГ близкой к итоговой. Дашдамиров — предполагаемый организатор, братья Агейкины — возможные киллеры. Скуратов не исключил, что Дашдамиров по-прежнему проживает в Москве. Более того, бывший генеральный прокурор фактически подтвердил информацию о том, что в записной книжке сенатора Сергея Лисовского нашли номер Дашдамирова, который проходил по делу как возможный организатор. Важной для следствия называлась деталь, что в записной книжке была записана даже его кличка — Душман.

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На то, почему в итоге обвинения никому так и не были предъявлены, может пролить свет рассказ частного детектива, а в то время сотрудника МУРа Вячеслава Дёмина. В 1995 году его признали одним из 100 лучших сыщиков России. И дело не только в том, что сенатор Лисовский играл важную роль в окружении президента Бориса Ельцина и входил в его предвыборный штаб.

По горячим следам — как искали убийцу Листьева

По словам бывшего оперативника, в то время было такое количество убийств, что правоохранители не делили трупы на "шишек" или простых. МУРовец вспоминает, что практически сразу после убийства журналиста "на уши подняли всю Москву". По его словам, расследованием и сбором данных занимался чуть ли не каждый отдел милиции. Например четвёртый, пятый, восьмой (четвёртый — грабежи и разбой, пятый — всё по машинам, восьмой — наркотики. — Прим. ред.). Дёмин отмечает, что всем, кто работал в милиции или ФСБ (тогда ещё ФСК. — Прим. ред.), пришлось бросить многие свои текущие дела и заниматься делом Листьева. Иными словами, поясняет опер, "по квартирам, адресам, людям ходили все, никому не было дела, из какого ты отдела и умеешь ли ты это делать". Бывший оперативник поясняет Лайфу, что, по его мнению, происходило это "от безумия или отчаяния".

Это для вас он совесть нации, а для нас это была очередная мокруха Вячеслав Дёмин бывший сотрудник МУРа

— Поясню, в 90-х вся система силовиков сыпалась. Всё разваливалось. Внутри системы царил хаос, и, когда Листьева убили, в руководстве были не специалисты, а "понтари" одни. Этот общий сбор и рытьё — это была самая большая глупость в тот момент в том деле (да и вообще). Ровно месяц все как болванчики ходили и выбивали информацию по Листьеву. Все отделы, я повторюсь, — рассказывает бывший московский опер.

Милиция 90-х. Фото © ТАСС / Алексей Антонов

Детектив вспоминает, что через какое-то время (месяц-два после убийства Листьева) сотрудникам якобы доплачивали за любую информацию или человека, которого можно было бы "притянуть" к этому громкому делу. Однако бывший опер не знает, откуда были те деньги и кто их платил. Одно можно сказать определённо — эти гонорары не вписывались в понятие квартальной премии, а заработать хотели многие. Подводя итог, детектив отмечает, что, исходя из всех собранных данных, складывалось несколько версий: первая говорила в пользу семейного конфликта, вторая — личная неприязнь, третья — передел в бизнесе. Она и стала основной, хотя официально не подтверждена никем.

25 лет ожидания

Многие из тех, кто сегодня перебирает в СМИ и блогах криминальные сводки лихих девяностых, просто не представляют себе особенности ведения расследований в то непростое время. До того как Марк Цукерберг запустил "Фейсбук", оставалось лет пятнадцать, а слово "коррупция" ещё звучало по-русски — "воруют". Но манипулировать информацией тогда тоже умели, а скрывать и запутывать следы было намного проще.

Владислав Листьев ведёт программу "Тема". Фото © ТАСС / Николай Малышев

Осталось ли загадкой за эти 25 лет убийство Влада Листьева? Или следствию остался последний волевой рывок? Многие уже не могут дать никаких показаний по этому делу, но, учитывая общественный резонанс последних недель, возможно, пришло время заново задать вопросы и услышать ответы.

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