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Дети подешевле и дети подороже. В ижевской школе детей сортируют по прибыльности, а неплательщиков травят

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

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За первоклашку — 10 тысяч рублей, а потом каждый год плати попечительский взнос — 3500 рублей, ещё и на охрану 1500 рублей. Такие суммы собираются с родителей в лицее № 14 города Ижевска. Родители, которые отказались платить, жалуются на травлю своих детей, регулярные оскорбления и даже обвинения в педофилии.

Дочь Альберта в 2016 году собиралась в первый класс лицея № 14, в который должна была пойти по прописке. Алёна (имя изменено) была зачислена в 1 "Б". На первом родительском собрании мамам и папам раздали договоры и платёжки с требованием заплатить вступительный взнос в лицей — 10 тысяч рублей, но деньги нужно было переводить в частный благотворительный фонд учебного заведения.

Я поинтересовался, хорошо ли руководитель фонда Наталья Ларионова знает Конституцию РФ, где закреплено: среднее образование в России бесплатное и общедоступное. Но после этого мы стали злейшими врагами администрации лицея, — говорит Альберт.

30 августа семья узнаёт, что ребёнка перевели в 1 "В", классным руководителем назначили учителя музыки и выделили кабинет музыки, который требованиям СанПин не соответствует. На следующий день Альберт попробовал поговорить с директором школы Натальей Тарасенко, но, по его словам, она сразу перешла на крик и потребовала, чтобы охрана вызвала полицию.

Кабинет музыки. Фото © LIFE

Пообщавшись с другими родителями, Альберт выяснил, что 1 "В" был собран из детей неплательщиков, которые отказались вносить деньги за поступление в школу. В разговоре с родителями председатель общелицейского родительского комитета Альбина Ахметшина отмечала:

Они пришли по прописке, поэтому Наталья Владимировна определила их в отдельный класс. Но их не устроило: "А почему это? Мы что тут, какие-то маргиналы или изгои? Почему мы должны сидеть в неотремонтированном классе?" Так они же отказываются платить! Они хотят учиться в тех же условиях, что и наши дети. Но мы-то с вами за это платим. (Аудиозапись разговора есть в распоряжении редакции.)

В классе были обшарпаны стены, стояли старые окна, не было раковины. Над доской торчали срезанные провода. Учитель говорила, что в класс нужно купить проектор, чтобы детям было удобнее, но, как отмечает Альберт, провода явно указывали, что проектор здесь был.

Складывалось ощущение, что перед набором новых первоклашек всё, что было от прошлого класса, из кабинета выносится куда-то. И мы покупаем всё новое, говорит родитель.

Лицей № 14. Фото © LIFE

После заявления в управление Рособрнадзора "гетто для неплательщиков", как называет бывший 1 "В" Альберт, было расформировано, Алёну зачислили в 1 "А".

В этом классе, как нам сразу сказали, "платят все", кроме нас. Поэтому в родительском чате в "Вайбере" в мою сторону постоянно были упреки, особенно после того, как классный руководитель заявила, что хочет уйти из-за нас, — рассказывает Альберт.

Родители одноклассников Алёны называли семью Альберта "разрушительной силой", "семейством Раскольниковых", хотели собрать подписи всего класса и потребовать исключения неплательщиков из школы.

Фото © LIFE

В итоге Альберт был исключён из чата. Альбина Ахметшина и несколько родителей приходили на работу к супруге Альберта, ругались.

Помимо 10 тысяч за поступление в школу родители сдавали по 3500 рублей в фонд и 1500 за охрану в школе. В беседе с Лайфом Альбина Ахметшина заявила, что 3500 — добровольные пожертвования, а на охрану "во всех школах сдают". Только на "добровольные пожертвования" руководитель фонда выдавала квитанции, а фамилии неплательщиков собирала в таблицу, которую публиковала в чатах, а классный руководитель вклеивала в дневники детям.

Дочь приходила со школы в слезах: "Папа, говорят, что мы должны школе!" Я ей объяснял, что по закону мы правы, рассказывает Альберт.

Лицей № 14. Фото © LIFE

Девочке перестали дарить подарки на Новый год и 8 Марта, учителя не снижали оценки, но, как утверждает Альберт, подговаривали старшеклассников, чтобы те запугивали Алёну родительскими долгами.

Фото © LIFE

Альберт написал заявление в прокуратуру. Проверка доказала, что поборы в школе были. Директор школы Наталья Тарасенко была привлечена к административной ответственности и заплатила штраф — 30 тысяч рублей.

Но ситуацию это никак не изменило. Альберт попросил руководителя фонда предоставить отчёты о потраченных деньгах. Бумаги ему предоставили, где обобщённо указывалось: расходы на ремонт (замена оконных блоков, ремонт учебных классов), приобретение инвентаря и иного имущества — 931 тысяча рублей, расходы на зарплату и начисления по договорам гражданско-правового характера — 158 тысяч рублей... Другие статьи расходов в документе указывались тоже без подробностей.

Фото © LIFE

Выписка из банка, где открыт счёт фонда, показала, что средства выводились на командировочные расходы бывшему завучу лицея и её мужу, учителям, директору Тарасенко и её сыну Александру, на зарплату директору фонда, которая утверждала, что занимается фондом на общественных началах. В учредителях фонда числится бухгалтер школы Татьяна Шалашова.

Прокурорская проверка в 2018 году снова обнаружила поборы в лицее № 14, оштрафовала Наталью Тарасенко на 70 тысяч рублей. Была начата процедура ликвидации фонда, полномочия его руководителя были прекращены. Но, по данным ЕГРЮЛ на 2 марта 2020 года, фонд продолжает действовать. Правда, как утверждают родители, деньги теперь они отдают в школу наличными, а не через фонд.

Председатель родительского комитета Альбина Ахметшина ранее дважды была судима за мошенничество. Директор лицея Наталья Тарасенко не имеет высшего педагогического образования, у неё диплом стоматолога и пройденный курс перепрофилирования по специальности "валеология". В школе есть должность водителя, но, как отмечают родители, работа этого человека заключается в управлении новым автомобилем "Ауди" директора лицея.

Автомобиль директора. Фото © LIFE

К чему вот это всё? — говорит Альбина Ахметшина. — Это не мужское поведение, я считаю. Мы с такими родителями просто не связываемся. Как говорится, не трогай — не будет вонять. Нормальный родитель для своего ребёнка создаст комфортную среду, а не будет скандалить.

Альберт отмечает, что комфортной среды в лицее № 14 нет. Он лично был свидетелем драки и брани школьников во дворе учебного заведения, снял потасовку на видео, после чего общелицейский родительский комитет, которым руководит Ахметшина, написал на него заявление в полицию, якобы Альберт — педофил и специально снимал несовершеннолетних из-за своих сексуальных желаний.

Сейчас ведётся проверка по данному заявлению.

За отказ платить поставим на учёт

Фото © Getty Images

Альберт далеко не единственный родитель в лицее № 14, которого возмущают поборы. С Лайфом согласился побеседовать Николай, его дочь Мария (имя изменено) учится в седьмом классе. Когда девочка училась в начальной школе, классный руководитель регулярно указывала ей на долги родителей.

Учитель прикрепляла бумаги с долгом к дневнику, говорила при всём классе, что наша семья должна срочно оплатить долг. Я попросил учителя не втягивать ребёнка в финансовые вопросы, частично решил вносить деньги в фонд, — рассказывает Николай.

Мужчину смущало, что руководитель фонда Наталья Ларионова никак не отчитывается перед родителями. Николай также обратился в прокуратуру, которая в ходе проверки выявила поборы в лицее. Отношение к родителю после этого резко ухудшилось.

Я не хочу здесь вас видеть. Понимаете? Не хочу, чтобы вы сидели крысятничали, — громко говорила директор школы Наталья Тарасенко на родительском собрании, когда Николай стал записывать встречи с директором, Ахметшиной и Ларионовой на диктофон. (Аудиозапись есть в распоряжении редакции.)

Перед окончанием четвёртого класса в школе собирали деньги на выпускной вечер. Николай с женой купили дочери платье и туфли, девочка ждала праздника, крутилась перед зеркалом. Но после поздравительной речи директора в школе, когда класс собирался уже пойти на праздник, Николаю сообщили, что его дочь родители других детей не хотят видеть на выпускном. Объяснили это страхом, что их могут записать и куда-нибудь выложить.

Оплату я производил, часть перевёл на карту, часть наличными. Все эти деньги вернули. Для галочки провели показательный на 15 минут выпускной в классе. Потом же Ахметшина в управлении образования говорила, что выпускной прошёл в лицее, а место, где нас не захотели видеть, было частным праздником, посвящённым дню рождения детей, — говорит Николай.

В пятом классе Маша очень хотела пойти на танцы, её взяли в одну из лучших танцевальных студий Ижевска. Занятия проходили в начале второй половины дня. А в лицее была продлёнка, дети выходили из школы после 15:00. Николай написал заявление с просьбой освободить ребёнка после обеда, когда основная образовательная программа заканчивается, чтобы Маша успевала на танцы.

Но, как выяснилось позже, в школе основные уроки ставили после платной продлёнки. А Маша в это время уже уходила на танцевальные занятия.

И тут директор придумала, как можно на этом сыграть. Начали указывать, что у меня ребёнок прогуливает уроки и необходимо её поставить на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних. На круглом столе с начальником управления образования было названо аж 29 прогулов. А затем меня пригласили на конфликтную комиссию в связи с большим количеством пропусков уроков. Администрация лицея пришла к нам домой и без родителей вручила моей дочери уведомление о том, что приглашают родителей в связи с большим количеством прогулов. Ребёнок был в шоке: откуда у неё прогулы? Я на данную встречу не пошёл, а обратился в прокуратуру, которая выявила, что расписание было составлено с нарушением, указанного количества пропусков не было, прокуратура после проверки вынесла директору предписание об административном нарушении, — говорит Николай.

Чтобы как-то утихомирить активного родителя, классный руководитель Марии Яна Широбокова написала заявление в полицию, где сообщала о домогательствах со стороны Николая, якобы он предлагал ей встретиться поздно вечером и угрожал по телефону. Доказательств предоставлено не было. Николай принёс правоохранителям распечатки телефонных звонков, по которым было понятно: поздно учителю никто не звонил.

Фото © LIFE

Ещё была организована встреча в Рособрнадзоре, где присутствовала директор школы Тарасенко. Я сказал, что в классе многие матерятся. Директор эту тему раздула, сообщила родителям матерщинников, что я на них жалуюсь. В итоге эти дети стали писать моей дочери, что хотят покончить с собой из-за скандала с лицеем и родителями. Абсурд, конечно. Но так директор смогла повернуть ситуацию, чтобы использовать других мам и пап и надавить на меня. Она неоднократно говорила, что нам лучше уйти в другую школу, а не играть в шпионские игры, говорит Николай.

Но Новый год Машу в классе не хотели поздравлять. Да и на самом празднике девочке были не рады. Альберт и Николай задали вопрос родительскому комитету: почему собираются деньги на новогоднюю ёлку в ДК "Аксион", если в школе есть актовый зал? Ответа не последовало. Но, как показала проверка, аренда ДК обходится лицею в 171 500 рублей, только арендуют его зачем-то на три дня.

Фото © LIFE

Сейчас прокуратура Ижевска начала проверку по факту проведения платного Дня здоровья на территории зоопарка. С родителей собирали по 260 рублей, но билет в зоопарк стоит 100 рублей. Никаких отчётов о потраченных деньгах предоставлено не было.

Билеты покупались в кассе, никаких растрат средств не производилось. Не надо порочить лицей, он недавно получил статус опорного в нашей республике, потому что здесь достойные учителя и прекрасный директор, сказала Ахметшина Лайфу.

Связаться с директором лицея не удалось, поскольку она находится в Сочи в командировке, а на звонки на мобильный телефон не отвечает.

Человек от животного отличается тем, что он подстраивает среду под себя, а не себя под среду. Конечно, можно было уйти в другую школу и отказаться от справедливости в данных вопросах. Но это поведение животных, нас это не устраивает, говорит Альберт.

Лайф следит за развитием ситуации в Ижевске.

Если вы в вашей школе столкнулись с организованной травлей или поборами, пишите на nhomyakova@life.ru.

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