Дети подешевле и дети подороже. В ижевской школе детей сортируют по прибыльности, а неплательщиков травят

За первоклашку — 10 тысяч рублей, а потом каждый год плати попечительский взнос — 3500 рублей, ещё и на охрану 1500 рублей. Такие суммы собираются с родителей в лицее № 14 города Ижевска. Родители, которые отказались платить, жалуются на травлю своих детей, регулярные оскорбления и даже обвинения в педофилии.

Дочь Альберта в 2016 году собиралась в первый класс лицея № 14, в который должна была пойти по прописке. Алёна (имя изменено) была зачислена в 1 "Б". На первом родительском собрании мамам и папам раздали договоры и платёжки с требованием заплатить вступительный взнос в лицей — 10 тысяч рублей, но деньги нужно было переводить в частный благотворительный фонд учебного заведения.

— Я поинтересовался, хорошо ли руководитель фонда Наталья Ларионова знает Конституцию РФ, где закреплено: среднее образование в России бесплатное и общедоступное. Но после этого мы стали злейшими врагами администрации лицея, — говорит Альберт.

30 августа семья узнаёт, что ребёнка перевели в 1 "В", классным руководителем назначили учителя музыки и выделили кабинет музыки, который требованиям СанПин не соответствует. На следующий день Альберт попробовал поговорить с директором школы Натальей Тарасенко, но, по его словам, она сразу перешла на крик и потребовала, чтобы охрана вызвала полицию.

Кабинет музыки. Фото © LIFE

Пообщавшись с другими родителями, Альберт выяснил, что 1 "В" был собран из детей неплательщиков, которые отказались вносить деньги за поступление в школу. В разговоре с родителями председатель общелицейского родительского комитета Альбина Ахметшина отмечала: — Они пришли по прописке, поэтому Наталья Владимировна определила их в отдельный класс. Но их не устроило: "А почему это? Мы что тут, какие-то маргиналы или изгои? Почему мы должны сидеть в неотремонтированном классе?" Так они же отказываются платить! Они хотят учиться в тех же условиях, что и наши дети. Но мы-то с вами за это платим. (Аудиозапись разговора есть в распоряжении редакции.)

В классе были обшарпаны стены, стояли старые окна, не было раковины. Над доской торчали срезанные провода. Учитель говорила, что в класс нужно купить проектор, чтобы детям было удобнее, но, как отмечает Альберт, провода явно указывали, что проектор здесь был.

— Складывалось ощущение, что перед набором новых первоклашек всё, что было от прошлого класса, из кабинета выносится куда-то. И мы покупаем всё новое, — говорит родитель.

Лицей № 14. Фото © LIFE

После заявления в управление Рособрнадзора "гетто для неплательщиков", как называет бывший 1 "В" Альберт, было расформировано, Алёну зачислили в 1 "А".

— В этом классе, как нам сразу сказали, "платят все", кроме нас. Поэтому в родительском чате в "Вайбере" в мою сторону постоянно были упреки, особенно после того, как классный руководитель заявила, что хочет уйти из-за нас, — рассказывает Альберт.

Родители одноклассников Алёны называли семью Альберта "разрушительной силой", "семейством Раскольниковых", хотели собрать подписи всего класса и потребовать исключения неплательщиков из школы.

Фото © LIFE

В итоге Альберт был исключён из чата. Альбина Ахметшина и несколько родителей приходили на работу к супруге Альберта, ругались.

Помимо 10 тысяч за поступление в школу родители сдавали по 3500 рублей в фонд и 1500 за охрану в школе. В беседе с Лайфом Альбина Ахметшина заявила, что 3500 — добровольные пожертвования, а на охрану "во всех школах сдают". Только на "добровольные пожертвования" руководитель фонда выдавала квитанции, а фамилии неплательщиков собирала в таблицу, которую публиковала в чатах, а классный руководитель вклеивала в дневники детям.

— Дочь приходила со школы в слезах: "Папа, говорят, что мы должны школе!" Я ей объяснял, что по закону мы правы, — рассказывает Альберт.

Лицей № 14. Фото © LIFE

Девочке перестали дарить подарки на Новый год и 8 Марта, учителя не снижали оценки, но, как утверждает Альберт, подговаривали старшеклассников, чтобы те запугивали Алёну родительскими долгами.

Фото © LIFE

Альберт написал заявление в прокуратуру. Проверка доказала, что поборы в школе были. Директор школы Наталья Тарасенко была привлечена к административной ответственности и заплатила штраф — 30 тысяч рублей.

Но ситуацию это никак не изменило. Альберт попросил руководителя фонда предоставить отчёты о потраченных деньгах. Бумаги ему предоставили, где обобщённо указывалось: расходы на ремонт (замена оконных блоков, ремонт учебных классов), приобретение инвентаря и иного имущества — 931 тысяча рублей, расходы на зарплату и начисления по договорам гражданско-правового характера — 158 тысяч рублей... Другие статьи расходов в документе указывались тоже без подробностей.

Фото © LIFE

Выписка из банка, где открыт счёт фонда, показала, что средства выводились на командировочные расходы бывшему завучу лицея и её мужу, учителям, директору Тарасенко и её сыну Александру, на зарплату директору фонда, которая утверждала, что занимается фондом на общественных началах. В учредителях фонда числится бухгалтер школы Татьяна Шалашова.

Прокурорская проверка в 2018 году снова обнаружила поборы в лицее № 14, оштрафовала Наталью Тарасенко на 70 тысяч рублей. Была начата процедура ликвидации фонда, полномочия его руководителя были прекращены. Но, по данным ЕГРЮЛ на 2 марта 2020 года, фонд продолжает действовать. Правда, как утверждают родители, деньги теперь они отдают в школу наличными, а не через фонд.

Председатель родительского комитета Альбина Ахметшина ранее дважды была судима за мошенничество. Директор лицея Наталья Тарасенко не имеет высшего педагогического образования, у неё диплом стоматолога и пройденный курс перепрофилирования по специальности "валеология". В школе есть должность водителя, но, как отмечают родители, работа этого человека заключается в управлении новым автомобилем "Ауди" директора лицея.

Автомобиль директора. Фото © LIFE

— К чему вот это всё? — говорит Альбина Ахметшина. — Это не мужское поведение, я считаю. Мы с такими родителями просто не связываемся. Как говорится, не трогай — не будет вонять. Нормальный родитель для своего ребёнка создаст комфортную среду, а не будет скандалить.

Альберт отмечает, что комфортной среды в лицее № 14 нет. Он лично был свидетелем драки и брани школьников во дворе учебного заведения, снял потасовку на видео, после чего общелицейский родительский комитет, которым руководит Ахметшина, написал на него заявление в полицию, якобы Альберт — педофил и специально снимал несовершеннолетних из-за своих сексуальных желаний.

Сейчас ведётся проверка по данному заявлению.

За отказ платить поставим на учёт

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Альберт далеко не единственный родитель в лицее № 14, которого возмущают поборы. С Лайфом согласился побеседовать Николай, его дочь Мария (имя изменено) учится в седьмом классе. Когда девочка училась в начальной школе, классный руководитель регулярно указывала ей на долги родителей.

— Учитель прикрепляла бумаги с долгом к дневнику, говорила при всём классе, что наша семья должна срочно оплатить долг. Я попросил учителя не втягивать ребёнка в финансовые вопросы, частично решил вносить деньги в фонд, — рассказывает Николай.

Мужчину смущало, что руководитель фонда Наталья Ларионова никак не отчитывается перед родителями. Николай также обратился в прокуратуру, которая в ходе проверки выявила поборы в лицее. Отношение к родителю после этого резко ухудшилось.

— Я не хочу здесь вас видеть. Понимаете? Не хочу, чтобы вы сидели крысятничали, — громко говорила директор школы Наталья Тарасенко на родительском собрании, когда Николай стал записывать встречи с директором, Ахметшиной и Ларионовой на диктофон. (Аудиозапись есть в распоряжении редакции.)

Перед окончанием четвёртого класса в школе собирали деньги на выпускной вечер. Николай с женой купили дочери платье и туфли, девочка ждала праздника, крутилась перед зеркалом. Но после поздравительной речи директора в школе, когда класс собирался уже пойти на праздник, Николаю сообщили, что его дочь родители других детей не хотят видеть на выпускном. Объяснили это страхом, что их могут записать и куда-нибудь выложить.

— Оплату я производил, часть перевёл на карту, часть наличными. Все эти деньги вернули. Для галочки провели показательный на 15 минут выпускной в классе. Потом же Ахметшина в управлении образования говорила, что выпускной прошёл в лицее, а место, где нас не захотели видеть, было частным праздником, посвящённым дню рождения детей, — говорит Николай.

В пятом классе Маша очень хотела пойти на танцы, её взяли в одну из лучших танцевальных студий Ижевска. Занятия проходили в начале второй половины дня. А в лицее была продлёнка, дети выходили из школы после 15:00. Николай написал заявление с просьбой освободить ребёнка после обеда, когда основная образовательная программа заканчивается, чтобы Маша успевала на танцы.

Но, как выяснилось позже, в школе основные уроки ставили после платной продлёнки. А Маша в это время уже уходила на танцевальные занятия.

— И тут директор придумала, как можно на этом сыграть. Начали указывать, что у меня ребёнок прогуливает уроки и необходимо её поставить на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних. На круглом столе с начальником управления образования было названо аж 29 прогулов. А затем меня пригласили на конфликтную комиссию в связи с большим количеством пропусков уроков. Администрация лицея пришла к нам домой и без родителей вручила моей дочери уведомление о том, что приглашают родителей в связи с большим количеством прогулов. Ребёнок был в шоке: откуда у неё прогулы? Я на данную встречу не пошёл, а обратился в прокуратуру, которая выявила, что расписание было составлено с нарушением, указанного количества пропусков не было, прокуратура после проверки вынесла директору предписание об административном нарушении, — говорит Николай.

Чтобы как-то утихомирить активного родителя, классный руководитель Марии Яна Широбокова написала заявление в полицию, где сообщала о домогательствах со стороны Николая, якобы он предлагал ей встретиться поздно вечером и угрожал по телефону. Доказательств предоставлено не было. Николай принёс правоохранителям распечатки телефонных звонков, по которым было понятно: поздно учителю никто не звонил.

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— Ещё была организована встреча в Рособрнадзоре, где присутствовала директор школы Тарасенко. Я сказал, что в классе многие матерятся. Директор эту тему раздула, сообщила родителям матерщинников, что я на них жалуюсь. В итоге эти дети стали писать моей дочери, что хотят покончить с собой из-за скандала с лицеем и родителями. Абсурд, конечно. Но так директор смогла повернуть ситуацию, чтобы использовать других мам и пап и надавить на меня. Она неоднократно говорила, что нам лучше уйти в другую школу, а не играть в шпионские игры, — говорит Николай.

Но Новый год Машу в классе не хотели поздравлять. Да и на самом празднике девочке были не рады. Альберт и Николай задали вопрос родительскому комитету: почему собираются деньги на новогоднюю ёлку в ДК "Аксион", если в школе есть актовый зал? Ответа не последовало. Но, как показала проверка, аренда ДК обходится лицею в 171 500 рублей, только арендуют его зачем-то на три дня.

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Сейчас прокуратура Ижевска начала проверку по факту проведения платного Дня здоровья на территории зоопарка. С родителей собирали по 260 рублей, но билет в зоопарк стоит 100 рублей. Никаких отчётов о потраченных деньгах предоставлено не было.

— Билеты покупались в кассе, никаких растрат средств не производилось. Не надо порочить лицей, он недавно получил статус опорного в нашей республике, потому что здесь достойные учителя и прекрасный директор, — сказала Ахметшина Лайфу.

Связаться с директором лицея не удалось, поскольку она находится в Сочи в командировке, а на звонки на мобильный телефон не отвечает.

— Человек от животного отличается тем, что он подстраивает среду под себя, а не себя под среду. Конечно, можно было уйти в другую школу и отказаться от справедливости в данных вопросах. Но это поведение животных, нас это не устраивает, — говорит Альберт.

Лайф следит за развитием ситуации в Ижевске.

Если вы в вашей школе столкнулись с организованной травлей или поборами, пишите на nhomyakova@life.ru.