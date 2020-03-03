Украинский футболист "с душой нациста" посчитал, что в Испании его скоро назовут геем

Украинский нападающий испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля, в очередной раз освистанный испанскими болельщиками, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Ранее, в матче первого круга второго дивизиона Испании, фанаты скандировали в адрес Зозули кричалки, называя того нацистом. Встреча не была доиграна из-за того, что одноклубники украинца отказались выходить на поле в знак его поддержки. Соперник "Альбасете" "Райо Вальекано" был наказан штрафом и закрытием части трибун на два поединка.

Во встрече второго круга, которая состоялась 29 февраля, фанаты назвали Зозулю коммунистом.

— Скоро скажут, что я марикон. Марикон — это гей по-испански. Я уже жду этого, — цитирует спортсмена FootballHub.

Зозуля также рассказал, что футболисты соперника были настроены против него и старались играть грубо.

— В каждой игре так. Просто здесь, я так понял, их настроили фанаты и тренер. Что такая принципиальная игра, и надо Зозулю провоцировать, потому что с первых минут начали даже игроки обзывать, — сказал Зозуля.

Он также отметил, что "Райо" легко отделался после предыдущего скандала.

— Потому что две игры без зрителей и 18 тысяч штрафа. И то мне смешно. 18 тысяч, они меня упрекают, что 18 — это фашистская, нацистская или коммунистская цифра. И их штрафуют на 18 тысяч — это очень смешно, — сказал футболист.

Ранее Лайф в подробностях рассказывал о сложных отношениях Зозули и фанатов в Испании.