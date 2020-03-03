В Иране арестовали мужчину, который облизал исламскую святыню, чтобы показать презрение к коронавирусу

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.



These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.



Iran's authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 29, 2020

В Иране правоохранители арестовали мужчину, который облизывал мусульманскую святыню — металлические ворота, окружающие могилу духовного лидера Имама Резы, чтобы доказать, что он не боится смертельно опасного коронавируса, сообщает The New Arab.

Инцидент произошёл в Мешхеде. Джафар Гафури, активист шиитского ислама, мотивировал свой поступок тем, что он не боится смертельно опасного CoViD-2019.

— Я ем вирус, чтобы успокоить вас и заставить вас прийти в мавзолей, — заявил на видео житель Мешхеда Джафар Гафури.

Ранее ещё несколько человек облизали мусульманские святыни в Куме, где находится эпицентр коронавируса в Иране, чтобы доказать, что инфекция не может находиться в святых местах.

Между священнослужителями разгорелась дискуссия, следует ли оставлять открытыми места отправления религиозного культа. Некоторые полагают, что ради спасения человеческих жизней их следует закрыть, чтобы не допустить распространения болезни в местах массового скопления людей. Власти приняли редкое решение отменить пятничные молитвы в Тегеране и других городах, включая Мешхед, важное место паломничества, а министр здравоохранения заявил об ограничениях на въезд в священные места шиитов.

Аятолла Мухаммед Саиди, глава мавзолея Фатимы Масуме в Куме, настаивал на том, что места отправления культа должны оставаться открытыми, несмотря на вспышку заболевания, поскольку это даёт людям исцеление. Ведущий шиитский теолог, Великий аятолла Сафи Гольпайгани, велел мусульманам придерживаться рекомендаций Минздрава.

По последним данным, в Иране 388 человек заражены коронавирусом, при этом не менее 34 случаев закончились летальным исходом. Россия ограничила въезд для граждан Ирана, также временно закрыли границы Турция, Армения и Пакистан. Одна из вице-президентов Ирана Масумех Эбтекар оказалась инфицирована. Она стала не первым чиновником высшего эшелона, заражённым CoViD-19. Ранее заболевание подтвердили у замминистра здравоохранения Исламской Республики Ираджа Харирчи, а также у члена меджлиса Махмуда Садеки. А накануне в Тегеране скончался высокопоставленный чиновник Сейед Мохаммад Мирмихаммади.