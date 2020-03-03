Депутат Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

По его словам, это произошло после встречи премьер-министра с президентом страны Владимиром Зеленским.

— Это будет обсуждаться на фракции утром 3 марта в Верховной раде… После общения с президентом он подготовил заявление и готов принять соответствующее политическое решение, — сказал Дубинский.

По закону Украины для удовлетворения отставки достаточно 226 голосов депутатов. При этом, если Гончарук покинет свой пост, всё правительство вынуждено будет уйти вслед за ним. Оно будет исполнять обязанности до формирования нового состава парламентом.

Ранее сообщалось, что конфликт между Гончаруком и Зеленским, приведший к заявлению об отставке, произошёл из-за олигарха Игоря Коломойского, недовольного сменой руководства компании "Центрэнерго", которую инициировало правительство.