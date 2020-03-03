Эксперты предупредили о новом виде мошенничества с бонусными картами

Эксперты предупредили россиян о новом виде мошенничества, на сей раз — с бонусными картами. В последнее время участились случаи списания накопленных баллов, сообщают "Известия".

Реализовать новый вид хищений стало возможным из-за того, что ретейлеры перешли от фиксированных скидок к накоплению бонусов, которые потом можно потратить. Их легко монетизировать, оплатив часть или даже 100% товара. При этом организованные группировки этим не заинтересовались, мошенничают в основном новички, частные лица, возможно, даже студенты первых курсов.

В итоге д оверие клиентов к таким опциям снижается, а розничные сети недосчитываются не менее 2–3 миллионов рублей ежемесячно. Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов и call-центров, имеющие доступ к информации клиента.

Большую роль также играет и невнимательное отношение самих покупателей, только 20% знают о положенных скидках и мониторят накопления, у остальных можно списать бонусы практически безнаказанно.

Как сообщает издание, Роскомнадзор не будет заниматься таким видом мошенничества, поскольку бонусы не являются персональными данными и лежат вне компетенции ведомства. Сами ретейлеры уже озаботились защитой от неправомерных списаний. Планируется ввести подтверждение по СМС, как при банковских операциях, а в торговой сети "Магнит" добавили, что пришлось создавать CVC-коды для карт лояльности, чтобы их было невозможно зарегистрировать на другого человека.

Ранее россиян предупредили о новых видах телефонного мошенничества.