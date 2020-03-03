Флорист рассказала, как продлить жизнь цветочных букетов с помощью водки

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова объяснила, как сохранить и продлить жизнь цветочных букетов.

По её словам, для этого в вазу нужно добавить водку или минеральную воду.

— Единственное, что положительно действует на цветы, в особенности на срезанные орхидеи, — небольшое количество алкоголя в воду. Это действительно растение-алкоголик, стоит добавить буквально 20 граммов водки, и орхидея будет стоять дольше, — цитирует Сафронову радио Sputnik.

Многие добавляют в воду сахар и аспирин, однако флорист отмечает, что подобные добавки будут губить цветы, а не помогать им.

— Сахар — это питательная среда для бактерий, которые будут убивать цветок. Аспирин — неэффективно, — считает Сафронова.

Минеральную воду следует также добавлять в вазу, заменяя ею проточную воду, так как в ней содержится углекислый газ, который может продлить жизнь растения.

Лучшие средства для сохранения букетов, по словам Сафроновой, это свежие цветы, чистая ваза, хорошая вода и косой срез. Не стоит также забывать убирать из вазы увядшие цветы, не следует ставить букеты на сквозняке и у батареи.

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