НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Corona Extra или коронавирус? Девушка оказалась на карантине из-за похмелья

Она всего лишь попросила у бортпроводников таблетку от головной боли, а её заподозрили в заболевании.

2252
Post cover

Фото © Instagram / Dina Oetterli

Британка Джулия Валентин попала в карантин по коронавирусу после того, как стюардессы спутали её похмелье с симптомами заболевания, сообщает Mirror.

Девушка пила с подругой в Сингапуре до самого утра, а в самолёте почувствовала себя плохо и попросила у бортпроводников таблетку от головной боли. Те поняли её превратно и устроили на борту настоящую панику. Они заставили студентку отсесть от остальных пассажиров, надели на неё медицинскую маску и каждые полчаса измеряли температуру.

Но основные приключения начались уже на земле, в лондонском аэропорту Хитроу, где юную леди, невоздержанную в употреблении спиртного, встретили люди в защитных костюмах и пожарные. Несмотря на все её заверения в собственном здоровье, Джулию поместили в карантин на 14 дней. Она клялась, что не больна и просто перебрала с алкоголем, но ни стюардессы, ни врачи ей не поверили.

Ранее на Украине мужчина неудачно "пошутил" с местной полицией и сказал, что его сосед заболел коронавирусом. Выяснилось, что он сделал это из мести сотрудникам скорой помощи, которые не приехали на его высокое давление. Теперь шутнику грозит штраф.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть