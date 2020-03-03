Corona Extra или коронавирус? Девушка оказалась на карантине из-за похмелья

Британка Джулия Валентин попала в карантин по коронавирусу после того, как стюардессы спутали её похмелье с симптомами заболевания, сообщает Mirror.

Девушка пила с подругой в Сингапуре до самого утра, а в самолёте почувствовала себя плохо и попросила у бортпроводников таблетку от головной боли. Те поняли её превратно и устроили на борту настоящую панику. Они заставили студентку отсесть от остальных пассажиров, надели на неё медицинскую маску и каждые полчаса измеряли температуру.

Но основные приключения начались уже на земле, в лондонском аэропорту Хитроу, где юную леди, невоздержанную в употреблении спиртного, встретили люди в защитных костюмах и пожарные. Несмотря на все её заверения в собственном здоровье, Джулию поместили в карантин на 14 дней. Она клялась, что не больна и просто перебрала с алкоголем, но ни стюардессы, ни врачи ей не поверили.

Ранее на Украине мужчина неудачно "пошутил" с местной полицией и сказал, что его сосед заболел коронавирусом. Выяснилось, что он сделал это из мести сотрудникам скорой помощи, которые не приехали на его высокое давление. Теперь шутнику грозит штраф.