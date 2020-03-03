Госдеп США: Россия не угрожает странам Прибалтики

Постоянный представитель США при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) Джеймс Гилмор считает, что Россия в данный момент никак не угрожает странам Прибалтики.

По его словам, эти государства являются значительной частью западного общества, однако в Госдепе не считают, что им грозит какая-либо угроза со стороны РФ.

Гилмор также напомнил, что Литва, Латвия и Эстония входят в состав НАТО и участвуют в военных учениях, которые, однако, "не угрожают российскому народу". Слова постпреда опубликованы на сайте Госдепа.

Напомним, российскую сторону возмутил вход всех прибалтийских стран в состав НАТО в 2004 году. Считается, что расширение военно-политического альянса несёт угрозу национальной безопасности.

В те времена Запад не обвинял Россию в агрессии, однако сейчас ситуация изменилась. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами, воссоединения Крыма с РФ, а также военного конфликта в Донбассе западные страны обвинили Россию в вооружённой агрессии. Многие официальные лица стран Прибалтики, а также Восточной и Центральной Европы сообщали о прямой угрозе со стороны нашей страны.

Ранее президент Эстонии заявила об отсутствии территориальных претензий к России.