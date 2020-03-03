Хотели? Получат! Россиянки рассказали, о чём мечтают на 8 Марта, а мужчины угадали с подарками

Эксперты сервиса "Авито" выяснили, что хотят получить россиянки на 8 Марта, в топе рейтинга — ювелирные украшения, косметика и парфюмерия. Удивительно, но мужчины планируют дарить им именно эти вещи, сообщает РИА "Новости".

В этом году увеличилось количество представителей сильного пола, которые хотят поздравить дам, — с 90 до 93%. Специалисты опросили около 3000 респондентов обоих полов.

Так, около 40% женщин хотят получить в подарок ювелирку или парфюмерию, треть мечтает о подарочных сертификатах, 23% — о туристических путёвках, ещё 16% хотели бы новые гаджеты.

В свою очередь, 43% мужчин готовы подарить косметику и духи, 26% — украшения, 22% — сертификаты. 11% планируют приобрести бытовую технику, одежду или обувь, 10% — смартфоны и аксессуары. В меньшинстве те, кто намерен одарить дам книгами, алкоголем и животными. Ну и, видимо, 21% женщин, мечтающих о турпоездках, окажутся не удовлетворены подарком, поскольку лишь два процента представителей сильного пола собираются сделать такой презент.

Треть джентльменов готовы потратить на подарки от одной до трёх тысяч рублей, ещё 24% — от трёх до пяти, 11% — от пяти до 10 тысяч, а 18% — не больше тысячи.

В прошлом году список презентов был практически аналогичным, 40% дам получили парфюмерию и косметику, на втором месте ювелирные украшения, далее сертификаты, обувь, одежда и бытовая техника. В целом 83% россиянок остались довольны подарками, а больше всех обрадовались подаркам женщины от 56 лет и старше, так ответили 92% респондентов этого возраста.

Ранее российские мужчины назвали лучший подарок на 23 Февраля, а Лайф выяснил, что же подарить представителям сильного пола.