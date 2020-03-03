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В Эквадоре заключённые устроили во дворе тюрьмы бассейн — видео

Пока не известно, куда при этом смотрели охранники и администрация.

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В Эквадоре заключённые тюрьмы Тури превратили внутренний двор в бассейн, повредив коммуникации дренажной системы, сообщает La Republica.

На кадрах записи видно, как они купаются в воде, прыгают с баскетбольного щита в воду и играют в волейбол, при этом охранников на видео не наблюдается.

Как заявил губернатор провинции Асуай Ксавье Мартинес, подобные вещи не могут быть разрешены и в том случае, если они подтвердятся, администрацию исправительного учреждения ожидают санкции. В свою очередь, дирекция тюрьмы подтвердила, что инцидент имел место быть.

С другой стороны, родственники заключённых заявили, что поддерживают решение своих близких, поскольку жара в этом районе невыносима, а тюрьмы переполнены.

А в России ранее сотрудник колонии отпустил заключённого за лотерейным билетом и лишился работы.

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