В Эквадоре заключённые устроили во дворе тюрьмы бассейн — видео

Autoridades investigan si el patio de la cárcel de Turi, en Cuenca, Ecuador fue convertido en una piscina.



Los presos habrían llenado con agua el patio.pic.twitter.com/NItmUXyQTX — El🌎Pulpo (@elPULP0) February 29, 2020

В Эквадоре заключённые тюрьмы Тури превратили внутренний двор в бассейн, повредив коммуникации дренажной системы, сообщает La Republica.

На кадрах записи видно, как они купаются в воде, прыгают с баскетбольного щита в воду и играют в волейбол, при этом охранников на видео не наблюдается.

Как заявил губернатор провинции Асуай Ксавье Мартинес, подобные вещи не могут быть разрешены и в том случае, если они подтвердятся, администрацию исправительного учреждения ожидают санкции. В свою очередь, дирекция тюрьмы подтвердила, что инцидент имел место быть.

С другой стороны, родственники заключённых заявили, что поддерживают решение своих близких, поскольку жара в этом районе невыносима, а тюрьмы переполнены.

А в России ранее сотрудник колонии отпустил заключённого за лотерейным билетом и лишился работы.