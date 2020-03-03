Кошки обошли собак в рейтинге самых популярных домашних питомцев у москвичей

Жители Москвы, имеющие дома животных, чаще всего заводят кошек. Об этом говорится в исследовании сети зоомагазинов "Бетховен" и сервиса доставки товаров SaveTime.

— 82% людей заказывают товары для кошек, и всего 15,1% — для собак, — приводит РИА "Новости" результаты исследования.

Такой выбор обуславливается несколькими факторами, включая нехватку времени. Собаки требуют большего ухода, так как с ними необходимо ежедневно гулять.

— Из более неожиданных оснований такой статистики можно назвать квартирный вопрос: многие москвичи снимают жилплощадь, а арендодатели охотней соглашаются приютить на своих квадратных метрах меланхоличного кота, чем энергичного и жизнерадостного пса, — говорят эксперты.

При этом отмечается, что в ближайшее время ситуация не изменится, так как среди новых покупателей также преобладают владельцы котиков (11%), в то время как обладателей щенков лишь 1,1%.

— Если такой тренд сохранится, через несколько лет хозяева собак останутся в абсолютном меньшинстве, — считают аналитики.

Владельцев грызунов, птиц, рыбок и хорьков оказалось меньше всех — всего 2,9%.

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